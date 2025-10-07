Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Одно движение — и в работу включается всё тело: сила начинается с приседа

Спортивный физиолог заявил, что приседания активируют почти все крупные мышцы тела

Приседания со штангой по праву считаются фундаментом любого тренировочного процесса. Это упражнение развивает нижнюю часть тела, укрепляет пресс и мышцы-стабилизаторы спины, улучшает осанку и помогает создать гармоничную, сильную фигуру. Без него невозможно выстроить сбалансированное телосложение — ведь именно приседания дают основу для силы и роста мышц.

Какие мышцы задействованы

Когда человек выполняет присед со штангой, основную нагрузку получают квадрицепсы — мышцы передней поверхности бедра. При подъёме веса активно включаются ягодицы, а задняя поверхность бедра и икроножные мышцы помогают стабилизировать движение. Пресс и разгибатели позвоночника удерживают тело в вертикальном положении и предотвращают избыточный наклон.

Таким образом, одно упражнение объединяет работу почти всех крупных групп мышц. Именно поэтому приседания называют "королём упражнений" в мире силового тренинга.

Почему приседания влияют на гормональный фон

Когда человек работает с большими весами, организм отвечает повышенным выбросом гормонов — тестостерона и гормона роста. Этот естественный механизм помогает ускорить синтез белка и способствует росту мышечной массы. Для мужчин приседания особенно полезны: регулярные тренировки не только укрепляют тело, но и поддерживают высокий уровень энергии и либидо.

При этом активная работа дыхания — мощный выдох в момент подъёма — развивает мышцы диафрагмы и живота. Со временем дыхание становится более контролируемым, что положительно влияет на общую выносливость.

Как выполнять приседания правильно

Техника — ключ к эффективности и безопасности. Классический вариант приседа выполняется со штангой, расположенной на верхней части спины. Ноги ставят немного шире плеч, носки слегка развернуты наружу. Спина должна оставаться прямой, грудная клетка — открытой.

Важно приседать не вперёд, а назад, как будто вы садитесь на невидимый стул. Колени при этом не выходят за линию носков, а пятки плотно прижаты к полу. Глубина приседа зависит от уровня подготовки: новичкам стоит ограничиться углом в 90 градусов, а продвинутые спортсмены могут опускаться ниже, не теряя контроль.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом разогрейте суставы и мышцы — лёгкие выпады или вращения помогут избежать травм.

  2. Используйте разминочный вес: 40-50% от рабочего.

  3. Сосредоточьтесь на дыхании — вдох на спуске, мощный выдох при подъёме.

  4. В верхней точке напрягайте ягодицы — это активирует мышечное вовлечение.

  5. Завершайте подход, не доводя себя до полного отказа: сохраняйте технику даже в усталости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: колени "уходят" внутрь при подъёме.
    Последствие: перегрузка связок и повышенный риск травмы.
    Альтернатива: используйте резиновую ленту вокруг колен — она поможет держать колени в правильном положении.

  • Ошибка: спина округляется при спуске.
    Последствие: перенапряжение поясницы и компрессия позвоночника.
    Альтернатива: снизьте вес и укрепите мышцы кора с помощью планки или гиперэкстензии.

  • Ошибка: неполный присед.
    Последствие: мышцы работают не в полном объёме, результат замедляется.
    Альтернатива: уменьшите вес и опускайтесь глубже, следя за техникой.

Приседания и становая тяга: сравнение

Критерий Приседания со штангой Становая тяга
Основная цель Развитие передней поверхности бедра Прокачка задней цепи (ягодицы, бёдра, спина)
Исходное положение Штанга на плечах Штанга на полу
Ключевой акцент Сила ног, координация, баланс Мощность спины и ягодиц
Риск травм Колени и поясница при ошибках Поясница и предплечья
Лучше подходит для Развития общей силы и массы Увеличения мощности и формы ягодиц

Эти два упражнения не конкурируют — они идеально дополняют друг друга. Развитие силы в приседаниях помогает лучше контролировать движение в становой тяге, а тяга укрепляет поясницу, что делает приседы стабильнее.

Плюсы и минусы приседаний со штангой

Плюсы Минусы
Укрепляют все основные группы мышц Требуют контроля техники
Улучшают гормональный фон Возможна нагрузка на суставы при ошибках
Повышают выносливость и координацию Нужен доступ к оборудованию
Улучшают осанку и тонус тела Не подходят при травмах колен или спины
Универсальны для мужчин и женщин Долгий путь к идеальной технике

А что если…

А что, если нет доступа к штанге или залу? Приседания можно заменить на упражнения с собственным весом: плие-приседы, приседы с гантелями, болгарские выпады. Для домашних тренировок подойдёт утяжелённый рюкзак или фитнес-резинка. Эффект не будет идентичным, но мышцы всё равно получат мощную стимуляцию.

Частые вопросы (FAQ)

Какой вес брать новичку?
Начинайте с пустого грифа — около 20 кг. Когда сможете выполнять 12-15 повторений без нарушения техники, можно добавить вес.

Сколько подходов делать?
Классическая схема: 3-4 подхода по 8-12 повторений. Для силы — меньше повторений, но больший вес.

Что лучше — приседания или жим ногами?
Жим ногами подходит для безопасной проработки ног, но не развивает стабилизаторы и не улучшает координацию. Приседы со штангой дают более естественную нагрузку.

Можно ли девушкам приседать с большим весом?
Да, если соблюдена техника. Это помогает сформировать упругие ягодицы и крепкие ноги без риска "перекачать" фигуру.

Мифы и правда

Миф 1: приседания вредят коленям.
Правда: вред возможен только при неправильной технике. При соблюдении углов и контроле веса суставы, наоборот, укрепляются.

Миф 2: приседания делают талию шире.
Правда: визуально объём талии может увеличиться из-за роста стабилизирующих мышц, но общие пропорции тела становятся спортивнее.

Миф 3: девушкам нельзя приседать с тяжестями.
Правда: умеренные веса безопасны и эффективны для поддержания тонуса и формы.

3 интересных факта

  1. В пауэрлифтинге рекорды по приседаниям превышают 500 кг — это почти вес маленького автомобиля.

  2. Приседания входят в десятку самых энергозатратных упражнений: они сжигают до 10 ккал в минуту.

  3. В армейских тестах физической подготовки приседы считаются основным показателем силы нижней части тела.

Исторический контекст

Первое упоминание о приседаниях в силовом тренинге относится к началу XX века. Тогда атлеты использовали не штанги, а мешки с песком и камни. Со временем упражнение стало неотъемлемой частью пауэрлифтинга и бодибилдинга. Сегодня приседания выполняются в десятках вариаций — от фронтальных до "сумо", и остаются эталоном силы и выносливости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: ВИИТ ускоряют обмен веществ и помогают сжигать висцеральный жир сегодня в 1:50
Организм продолжает работать, даже когда вы лежите на диване — как ВИИТ обманывает метаболизм

Короткая и мощная ВИИТ-тренировка помогает сжечь жир, укрепить мышцы и развить выносливость без спортзала. Разбираемся, как она работает и почему подходит всем.

Читать полностью » Жан Андраде: динамичный пилатес эффективнее статичных упражнений сегодня в 1:27
Фитнес без остановок: как Pilates Moove заставляет тело плыть в ритме дыхания

Новая версия пилатеса превращает привычную тренировку в танец дыхания и силы. Узнайте, как Pilates Moove помогает вернуть телу свободу движения и ясность ума.

Читать полностью » Фил Дару включил в программу для пресса упражнения птица-собака и боковую планку сегодня в 1:10
Упражнения, которые делают тело непоколебимым: секрет метода Фила Дару

Фил Дару, тренер по силовой подготовке, показал эффективный комплекс для корпуса. Разбираемся, как выполнять упражнения, чтобы укрепить пресс и улучшить баланс.

Читать полностью » Упражнения пистолет, сплит-присед и выпрыгивания: эффективная тренировка нижней части тела сегодня в 0:50
Три шага к ногам, которые не подведут: тренировка, после которой мышцы поют

Эта тренировка для ног укрепляет бедра, ягодицы и икроножные мышцы без оборудования. Разбираемся, как выполнять её правильно и безопасно.

Читать полностью » Эксперты: гиревые упражнения помогают укрепить суставы и улучшить осанку сегодня в 0:10
Тренировка, где тяжесть не враг, а проводник силы: гиревой ритуал для опытных

Этот комплекс с гирями проверит вашу силу и чувство равновесия. Разбираемся, как грамотно сочетать подвижность, выносливость и контроль тела в одной тренировке.

Читать полностью » Men Today: трёхнедельный фитнес-план активирует все группы мышц и помогает укрепить пресс вчера в 23:27
Берпи, планка, спринты — и никаких чудо-таблеток: как убрать живот за 3 недели

Журнал Men Today предложил трёхнедельный план, который помогает избавиться от живота без диет и тренажёров. Узнайте, какие упражнения включить в свой режим.

Читать полностью » Тренер Яблокова: фитнес после 50 помогает сохранить плотность костей, гибкость и энергию вчера в 22:28
Сил больше, чем в 30: как женщины 50+ укрепляют тело и здоровье тренировками

Фитнес-тренер рассказала, как женщинам после 50 сохранить силу и энергию с помощью безопасных тренировок, сочетающих силовые, кардио и растяжку.

Читать полностью » Эксперт Яблокова объяснила, как короткая зарядка запускает обмен веществ и снимает сонливость вчера в 21:18
Хочешь включить мозг за 180 секунд? Это делают даже те, кто ненавидит спорт

Фитнес-тренер рассказала, какие простые упражнения помогут проснуться без кофе и почувствовать прилив энергии уже через пару минут.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Интенсивная тренировка для ног: выпрыгивание из приседа и подъём с выносом колена
Культура и шоу-бизнес
Фильм "Август" с Сергеем Безруковым второй уикенд подряд лидирует в российском прокате
Садоводство
Специалисты советуют сеять вику мохнатую осенью, чтобы улучшить структуру почвы к весне
Технологии
На DevDay OpenAI показала Apps SDK: ChatGPT превращается в платформу для приложений
Наука
Учёные Калифорнийского университета разбудили микробы возрастом 40 тысяч лет
Авто и мото
Профессор Цинхуа Ли Цзинхун: натрий-ионные аккумуляторы создают конкуренцию литию
Дом
Дезинсекторы объяснили, как выявить и уничтожить кожеедов в квартире
Красота и здоровье
Маргарита Белоусова: качественная лапша может быть частью сбалансированного рациона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet