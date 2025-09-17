Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:21

Одно движение, которое делает тело сильнее и стройнее

Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину — данные спортивных тренеров

Приседания со штангой называют королем всех упражнений — и не зря. Они задействуют сразу несколько крупных мышечных групп, формируют красивую фигуру и укрепляют здоровье суставов. Освоение правильной техники позволяет развивать силу ног, ягодиц, пресса и спины, улучшать координацию и даже дыхательную выносливость. Но чтобы присед приносил пользу, а не травмы, важно знать тонкости движения.

Почему приседания так важны

Главное преимущество этого упражнения — его комплексность. Во время приседа работают бедра, ягодицы, икра, пресс и мышцы-стабилизаторы корпуса. Сильные ноги помогают легче выполнять любые повседневные задачи: подъем по лестнице, перенос тяжестей, спортивные игры.

Есть и гормональный эффект. Тяжелые приседания стимулируют выработку тестостерона и гормона роста, что ускоряет набор мышечной массы и повышает общий тонус организма. Это один из факторов, почему без приседаний сложно построить атлетичное тело.

Сравнение упражнений для ног

Упражнение Какие мышцы работают Сложность техники Риск для суставов Эффективность для массы
Приседания со штангой Ноги, ягодицы, пресс, спина Средняя, требует контроля Возможна нагрузка на колени и поясницу Максимальная
Жим ногами в тренажере Бедра, ягодицы Простая Минимальный Средняя
Выпады с гантелями Бедра, ягодицы, баланс Средняя Нагрузка на колени Средняя
Приседания с собственным весом Бедра, ягодицы Простая Минимальный Низкая

Из таблицы видно: тренажеры и простые варианты помогают новичкам, но полностью заменить классический присед они не способны.

Советы шаг за шагом

  1. Поставьте ноги на ширину плеч, носки слегка разверните наружу.

  2. Сведите лопатки и положите штангу на верхнюю часть спины.

  3. Держите спину ровно, взгляд направляйте вперед и чуть вниз.

  4. Приседайте до параллели бедер с полом, колени не выводите за носки.

  5. Движение вверх начинайте с таза, а не с колен.

  6. В верхней точке напрягайте пресс и ягодицы, не расслабляйтесь полностью.

  7. Работайте в диапазоне 3-4 подходов по 10-12 повторений.

Этот алгоритм подходит для классического приседа. Для новичков лучше начинать с пустого грифа, постепенно увеличивая вес.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: колени уходят внутрь.
    Последствие: перегрузка суставов.
    Альтернатива: используйте эластичную ленту над коленями, чтобы контролировать положение.

  • Ошибка: округление спины.
    Последствие: риск травмы поясницы.
    Альтернатива: выполняйте гиперэкстензию и планку для укрепления мышц спины.

  • Ошибка: слишком глубокий присед без подготовки.
    Последствие: чрезмерная нагрузка на поясницу и колени.
    Альтернатива: постепенно увеличивайте амплитуду, используя подставки под пятки.

А что если…

Если у вас есть травмы колен или спины, стоит заменить присед жимом ногами в тренажере или болгарскими выпадами. Это снизит нагрузку на суставы, но сохранит работу бедер и ягодиц. При регулярных тренировках со временем можно вернуться к классическому варианту.

Плюсы и минусы приседаний

Плюсы Минусы
Быстро развивают силу и массу Требуют тщательной техники
Задействуют весь корпус Могут перегружать суставы
Улучшают осанку и дыхание Не подходят при травмах
Повышают выработку гормонов Нужен инвентарь — штанга и стойка

FAQ

Как выбрать вес для приседа?
Начинайте с пустого грифа и увеличивайте вес только тогда, когда техника не страдает. Оптимально прибавлять по 2,5-5 кг.

Что лучше: приседания или жим ногами?
Приседания более эффективны для набора массы и силы, жим ногами — безопаснее для суставов. Лучше совмещать оба варианта.

Сколько стоит домашний набор для приседаний?
Минимальный комплект (гриф, блины, стойка) обойдется от 25-30 тысяч рублей. Более профессиональные варианты могут стоить 50 тысяч и выше.

Мифы и правда

  • Миф: приседания делают ноги слишком большими.
    Правда: у женщин из-за гормонального фона объем растет умеренно, а форма становится подтянутой.

  • Миф: глубокие приседания опасны.
    Правда: при хорошей технике и растяжке они безопасны и даже полезны для суставов.

  • Миф: приседать можно без разминки.
    Правда: разминка обязательна, иначе риск травм многократно возрастает.

3 интересных факта

• В олимпийском пауэрлифтинге присед считается одним из трех главных упражнений наряду с жимом и тягой.
• Рекорд мира в приседе превышает 500 кг — это почти вес небольшого автомобиля.
• В старинных школах тяжёлой атлетики приседания считались упражнением для расширения грудной клетки и улучшения дыхания.

Исторический контекст

Приседания в современном виде вошли в тренировки в начале XX века. Их популяризацию связывают с немецкими атлетами, которые первыми начали использовать штангу на плечах. С тех пор присед стал основой культуризма, пауэрлифтинга и кроссфита. Сегодня он остается главным показателем силы и базой для любых тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи назвали ошибки при растяжке, которые повышают риск травм сегодня в 1:50

Простая растяжка, которая заменяет поход к массажисту: достаточно 10 минут в день

Ежедневная растяжка поможет снять напряжение, улучшить самочувствие и сохранить подвижность. Узнайте, какие упражнения подойдут прямо на работе и дома.

Читать полностью » Учёные: «углеводное окно» после тренировки не влияет на результат сегодня в 1:22

Главные ошибки в питании перед тренировкой — именно они убивают прогресс

Мифы о протеиновых коктейлях и "углеводном окне" давно устарели. Разбираем, что действительно стоит есть перед тренировкой и какие продукты помогут быстрее восстановиться.

Читать полностью » Бёрпи: история появления и использование в армейских тренировках сегодня в 1:10

Самое нелюбимое упражнение в зале оказалось самым эффективным

Одно упражнение, которое сочетает кардио и силовую нагрузку, способно заменить целый комплекс. Узнайте, как правильно делать бёрпи и не допускать ошибок.

Читать полностью » Выпады с гантелями развивают координацию и мышцы ног сегодня в 0:50

Три круга ада с гантелями: зато влезете в любимые джинсы

Короткий, но интенсивный комплекс упражнений с гантелями поможет прокачать тело и повысить выносливость без тренажёров.

Читать полностью » Исследователи подтвердили влияние диеты на сон и уровень стресса сегодня в 0:10

Ежедневные перекусы, которые старят организм быстрее, чем годы

Правильное питание влияет не только на вес, но и на сон, настроение и гормоны. Разбираемся, как шаг за шагом изменить привычки без жёстких ограничений.

Читать полностью » Тренер Дженнифер Риццуто назвала четыре базовых упражнения с эспандером для верхней части тела вчера в 23:43

Тренировка, которая помещается в сумку: четыре движения с эспандером для верхней части тела

Четыре простых упражнения с эспандером укрепят плечи, спину и руки, улучшат осанку и сделают повседневные движения легче.

Читать полностью » Тренер Дженнифер Риццуто назвала пять упражнений с медицинболом для домашних тренировок вчера в 22:39

Тренажёры не нужны: медицинбол делает то же самое в разы проще

Медицинбол заменит целый спортзал: всего один компактный снаряд поможет укрепить всё тело и сделать тренировки дома разнообразнее.

Читать полностью » Упражнения для баланса дома: рекомендации тренера Дженнифер Риццуто для людей старшего возраста 15.09.2025 в 22:26

Проверка на одной ноге, которая предсказывает здоровье и долголетие

Пять простых упражнений для баланса помогут укрепить мышцы, улучшить координацию и снизить риск падений после 50 лет.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры: достаточно 3–4 тренировок на растяжку в неделю для первых результатов
Авто и мото

"Автостат": в сентябре 2025 года десять брендов изменили цены на автомобили в России
Садоводство

Эксперты предупредили: без удобрений после картофеля почва теряет плодородие
Питомцы

Учёные во Франции выяснили: перелётные фламинго стареют медленнее оседлых
Садоводство

Специалисты советуют чередовать крестоцветные культуры, чтобы снизить риск болезней
Наука

Полынья размером со Швейцарию образовалась в Антарктиде из-за штормов и экмановского переноса — данные исследователей
Авто и мото

Эксперт напомнила о штрафе до 2000 рублей за просрочку постановки аварийного авто на учёт
Культура и шоу-бизнес

"Семья важнее всего": Мэрайя Кэри рассказала, как совмещает карьеру и воспитание детей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet