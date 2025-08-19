Штанга в руках, время против тебя: почему эта схема затягивает всех
Каждая минута превращается в испытание: количество мощных подъемов на грудь растет с каждым подходом. Первая минута — один подъем, вторая — два, третья — три. И так далее, пока не наступит момент, когда выполнить все повторения в рамках 60 секунд уже невозможно.
Такой формат тренировки заставляет работать не только мышцы, но и психику. В начале отдых кажется бесконечным, но очень быстро он исчезает.
Основной вариант
Каждую минуту до отказа:
- 1 мощная уборка
- 2 мощных уборки
- 3 мощных уборки
- … и так далее
Продолжайте, пока не перестанете успевать за минуту.
- Женщины: 115 фунтов
- Мужчины: 165 фунтов
В комментариях традиционно оставляют общее количество завершённых подъемов.
Масштабирование нагрузки
Не каждый спортсмен готов взять сразу базовый вес. В таком случае:
- уменьшите нагрузку на штанге;
- вместо подъема с пола используйте вариант с виса или замените на подъем гантелей;
- при травмах и ограничениях подойдут сумо-тяга с высокой тягой или махи гирей.
Промежуточный вариант
Формат тот же — каждую минуту прибавляется один подъем.
- Женщины: 75 фунтов
- Мужчины: 115 фунтов
Вариант для новичков
Схема аналогична: 1, 2, 3 и так далее. Но тренировка завершается либо в момент, когда не получается уложиться в минуту, либо через 10 минут.
- Женщины: 35 фунтов
- Мужчины: 45 фунтов
Советы тренера
Чтобы движение было максимально эффективным:
- поднимайте штангу за счет мощного разгибания бедер;
- фиксируйте тело и быстро перебрасывайте локти вокруг грифа, чтобы занять позицию приема.
