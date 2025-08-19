Штанга в руках, время против тебя: почему эта схема затягивает всех

Каждая минута превращается в испытание: количество мощных подъемов на грудь растет с каждым подходом. Первая минута — один подъем, вторая — два, третья — три. И так далее, пока не наступит момент, когда выполнить все повторения в рамках 60 секунд уже невозможно.

Такой формат тренировки заставляет работать не только мышцы, но и психику. В начале отдых кажется бесконечным, но очень быстро он исчезает.

Основной вариант

Каждую минуту до отказа:

1 мощная уборка

2 мощных уборки

3 мощных уборки

… и так далее

Продолжайте, пока не перестанете успевать за минуту.

Женщины: 115 фунтов

115 фунтов Мужчины: 165 фунтов

В комментариях традиционно оставляют общее количество завершённых подъемов.

Масштабирование нагрузки

Не каждый спортсмен готов взять сразу базовый вес. В таком случае:

уменьшите нагрузку на штанге;

вместо подъема с пола используйте вариант с виса или замените на подъем гантелей;

при травмах и ограничениях подойдут сумо-тяга с высокой тягой или махи гирей.

Промежуточный вариант

Формат тот же — каждую минуту прибавляется один подъем.

Женщины: 75 фунтов

75 фунтов Мужчины: 115 фунтов

Вариант для новичков

Схема аналогична: 1, 2, 3 и так далее. Но тренировка завершается либо в момент, когда не получается уложиться в минуту, либо через 10 минут.

Женщины: 35 фунтов

35 фунтов Мужчины: 45 фунтов

Советы тренера

Чтобы движение было максимально эффективным: