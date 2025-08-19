Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тяга со штангой
Тяга со штангой
© flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Штанга в руках, время против тебя: почему эта схема затягивает всех

Фитнес-эксперты показали, как выполнять подъёмы на грудь каждую минуту до отказа

Каждая минута превращается в испытание: количество мощных подъемов на грудь растет с каждым подходом. Первая минута — один подъем, вторая — два, третья — три. И так далее, пока не наступит момент, когда выполнить все повторения в рамках 60 секунд уже невозможно.

Такой формат тренировки заставляет работать не только мышцы, но и психику. В начале отдых кажется бесконечным, но очень быстро он исчезает.

Основной вариант

Каждую минуту до отказа:

  • 1 мощная уборка
  • 2 мощных уборки
  • 3 мощных уборки
  • … и так далее

Продолжайте, пока не перестанете успевать за минуту.

  • Женщины: 115 фунтов
  • Мужчины: 165 фунтов

В комментариях традиционно оставляют общее количество завершённых подъемов.

Масштабирование нагрузки

Не каждый спортсмен готов взять сразу базовый вес. В таком случае:

  • уменьшите нагрузку на штанге;
  • вместо подъема с пола используйте вариант с виса или замените на подъем гантелей;
  • при травмах и ограничениях подойдут сумо-тяга с высокой тягой или махи гирей.

Промежуточный вариант

Формат тот же — каждую минуту прибавляется один подъем.

  • Женщины: 75 фунтов
  • Мужчины: 115 фунтов

Вариант для новичков

Схема аналогична: 1, 2, 3 и так далее. Но тренировка завершается либо в момент, когда не получается уложиться в минуту, либо через 10 минут.

  • Женщины: 35 фунтов
  • Мужчины: 45 фунтов

Советы тренера

Чтобы движение было максимально эффективным:

  • поднимайте штангу за счет мощного разгибания бедер;
  • фиксируйте тело и быстро перебрасывайте локти вокруг грифа, чтобы занять позицию приема.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Генри Халс объяснил, какие упражнения развивают мышечную выносливость сегодня в 2:50

12 простых упражнений, которые делают тело выносливым без спортзала

Мышечная выносливость определяет не только спортивные достижения, но и здоровье в повседневной жизни. Узнайте, как её развивать и зачем это нужно.

Читать полностью » Фитнес-эксперт рекомендовала упражнение вчера в 22:26

Лёжа на полу — худеешь быстрее, чем на беговой дорожке: как это делать после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение «скалолаз» эффективным способом убрать живот после 40: оно укрепляет пресс, сжигает калории и улучшает осанку.

Читать полностью » Фитнес-тренер назвала ошибки техники, из-за которых у женщин растут ноги вчера в 21:12

Миф о "перекачанных ногах": тренер объяснила, где ошибка

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, как девушкам избежать избыточной прокачки квадрицепсов: техника выпадов и отказ от изоляции помогут сохранить баланс.

Читать полностью » Фитнес-эксперт назвала комплекс из четырех упражнений для пресса вчера в 20:11

Кубики за минуты: простой комплекс для пресса каждый день

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как натренировать пресс за 5 минут в день: комплекс из 4 упражнений и правильное питание ускорят путь к кубикам.

Читать полностью » Ученые Американского колледжа спортивной медицины назвали лучшие упражнения с гантелями для плеч вчера в 19:50

Эти упражнения спасут суставы от боли и преждевременного износа

Хотите улучшить осанку и укрепить плечи всего за 20 минут? Узнайте о пяти лучших упражнениях с гантелями, которые подойдут даже дома.

Читать полностью » Шаги Basic Step, V-Step и другие: техника базовых элементов танцевальной аэробики вчера в 19:10

Танцевальная аэробика: шесть движений, без которых не выжить на первом занятии

Хотите не потеряться на первом занятии по аэробике? Разберём 6 базовых шагов, которые сделают вашу тренировку лёгкой и уверенной.

Читать полностью » Американский тренер Ридж Дэвис показал комплекс упражнений с резиновой лентой вчера в 18:50

20 минут, которые могут заменить спортзал и тренера

Мини-бэнды способны заменить полноценный спортзал. Узнайте, как всего за 20 минут проработать всё тело с помощью этих компактных эспандеров.

Читать полностью » Врач Кали Чанг назвал упражнения для снятия боли в верхней части спины вчера в 18:10

Секрет осанки, о котором забывают даже те, кто тренируется каждый день

Долгие часы за компьютером и телефоном могут незаметно испортить осанку и вызвать боль в верхней части спины. Узнайте, как её победить и предотвратить.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные Университета штата Орегон доказали: кошки формируют привязанность к людям
Наука и технологии

Компактные сушилки Morus Zero высушивают рубашку за 15 минут — данные производителя
Спорт и фитнес

Тренер рассказал о вариантах жима лёжа и отжиманий для начинающих и продвинутых спортсменов
Дом

Росреестр ужесточил правила регистрации договоров купли-продажи квартир в 2025 году
Еда

Средиземноморский рецепт: яичные кокотницы с помидорами, фетой и зеленью
Красота и здоровье

Терапевт Мелешина: овощи и фрукты летом не заменят регулярного поступления витаминов
Спорт и фитнес

Комплексные упражнения для спины названы Американским советом по упражнениям
Еда

Как запечь осетра целиком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru