Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Главная ошибка при тренировке груди, из-за которой мышцы не растут

Джоэл Фриман объяснил, какие упражнения со штангой развивают грудные мышцы

Когда речь заходит о развитии груди, многие уверены: без тренажёров никак. Но это не совсем так. Обычный гриф штанги способен дать ту самую изоляцию и нагрузку, которая помогает построить сильную и объёмную грудь. Тренер Beachbody Джоэл Фриман, автор программы LIIFT4, утверждает:

"Штанга позволяет точечно воздействовать на мышцы груди с использованием больших весов. Но самое главное — правильный хват и техника выполнения".

Секрет — в технике

Прежде чем хвататься за отягощения, Фриман рекомендует освоить движение с пустым грифом или даже с лёгкой ПВХ-трубой. Это помогает прочувствовать, какие мышцы включаются, и поставить движение на автомат. Основное правило — руки должны быть на уровне плеч или чуть шире, а локти — идти по одной линии с предплечьями, не "разъезжаясь" в стороны.

"Цель движения всегда — середина груди, а не шея и не плечи. Как только локти опускаются ниже корпуса, риск травмы плеч растёт", — отмечает тренер.

Четыре упражнения для груди со штангой

Жим на наклонной скамье

  • Угол скамьи — около 45 градусов.
  • Руки на ширине плеч, лопатки сведены и прижаты к скамье.
  • Опускайте штангу к середине груди, слегка касаясь, но не кладя её на тело.
  • Контролируйте движение вверх и вниз.

"Это движение акцентировано на верхнюю часть груди и помогает создать более полный рельеф", — поясняет Фриман.

Жим на скамье с отрицательным наклоном

  • Ноги фиксируются под валиками, чтобы не скользить.
  • Штанга опускается к нижней части груди.
  • Работайте медленно и начинайте с минимального веса, чтобы не перегрузить плечи.

"Такой жим формирует нижнюю часть груди, придавая ей более выраженный контур", — говорит Фриман.

Пуловер со штангой на согнутых руках

  • Лягте на прямую скамью, согните руки в локтях под углом 90 градусов.
  • Поднимайте штангу от головы к центру груди, сохраняя локти близко к корпусу.
  • Это упражнение требует аккуратности — лучше начинать с пустого грифа или даже с палки.

Флай с штангой в стойке landmine

  • Один конец штанги закреплён на полу, другой вы держите.
  • Опускайте её в сторону прямой рукой и возвращайте к центру груди.
  • Отлично прокачивает грудь и работает на контроль движения.

Почему стоит включить штангу в тренировку

Интересный факт: исследования показывают, что базовые жимы со штангой активируют грудные мышцы на 20-25% сильнее, чем аналогичные упражнения в тренажёре. Кроме того, свободный вес развивает не только силу, но и координацию, потому что тело вынуждено стабилизировать движение.

Так что если ваша цель — мощная и объёмная грудь без зависимости от тренажёрного зала, достаточно лишь одной штанги и грамотной техники.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматолог Энни Гонсалес предупредила о риске акне и инфекций из-за спортивной одежды сегодня в 3:50

Как спортивная форма влияет на интимное здоровье и кожу: неожиданный факт

После тренировки хочется отдохнуть, но задержка с душем и переодеванием может обернуться акне, грибком и даже интимными инфекциями.

Читать полностью » Кроссфит-комплекс с бегом и толчками рассчитан на выполнение за 5–6 минут сегодня в 3:11

400 метров, 30 толчков и снова бег: тренировка сводит с ума даже профи

Взрывная комбинация бега и толчков проверит пределы выносливости: выдержите ли вы темп, чтобы пройти этот комплекс быстрее, чем за 5 минут?

Читать полностью » Сэм Чан назвал пять упражнений для укрепления рук и корпуса сегодня в 3:10

Обычные гантели устарели: новое оружие для сильных рук

Устали от скучных сгибаний рук? Эти пять малоизвестных упражнений для рук и спины помогут прокачаться быстрее и сделают тренировку интереснее.

Читать полностью » Cleveland Clinic: упражнения для пресса снижают нагрузку на поясницу и уменьшают боль сегодня в 2:50

Поясница как ахиллесова пята: одна ошибка в движении — и жизнь меняется

Боль в пояснице знакома большинству взрослых. Узнайте, как простые упражнения и грамотные тренировки помогают укрепить спину и снять нагрузку с позвоночника.

Читать полностью » Тренер NASM Дани Коулман назвала пять упражнений для укрепления спины с полотенцем сегодня в 2:10

Полотенце вместо тренажёра: секрет сильной спины в домашних условиях

Можно ли укрепить спину без гантелей и тренажёров? Да! Для этого достаточно полотенца — и всего 20 минут, чтобы включить в работу все ключевые мышцы.

Читать полностью » Кроссфит-комплекс с 30 толчками и бегом на 400 метров: нормы и варианты масштабирования сегодня в 2:08

Всего 5 минут — и силы на пределе: новая тренировка бросает вызов каждому

Взрывная тренировка объединяет бег и тяжёлую штангу. Она проверяет скорость, силу и выносливость, а продвинутые атлеты стремятся уложиться в 5 минут.

Читать полностью » Нутрициолог Джонатан Джордан назвал ограничения подвижности, мешающие глубоким выпадам сегодня в 1:50

Мышцы горят, суставы плачут: как выпады меняют тело

Почему большинство людей делают выпады неправильно и как глубина движения влияет на результат? Советы экспертов и варианты упражнения для каждого.

Читать полностью » Профилактика спортивных травм: рекомендации врача-хиропрактика Гэри Олсона сегодня в 1:10

Чем меньше нагрузка, тем выше риск: неожиданный парадокс фитнеса

Как избежать травм на тренировке и сделать спорт безопасным? Простые правила разминки и укрепления суставов помогут сохранить здоровье и прогресс.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Топ-5 альтернатив WhatsApp* для звонков в России: экспертный обзор
Дом

Пол в детской: какое напольное покрытие безопаснее для ребёнка
Спорт и фитнес

Тренер Beachbody Джоэл Фримен назвал упражнения со штангой лучшими для рук
Садоводство

Лайфхак для огородников: как защитить почву в августе и получить двойной урожай весной
Еда

Как сделать яблочный крамбл: рекомендации шеф-поваров
Наука и технологии

Открытие века: как гены помогли первым американцам преодолеть ледяной барьер
Красота и здоровье

Елена Мескина предупреждает: сердечникам противопоказана уличная шаурма
Культура и шоу-бизнес

Буря со скоростью 80 км/ч разрушила арт-объекты на фестивале Burning Man в Неваде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru