Всего 2 приседания в подходе — а результат удивляет даже атлетов
Тяжёлая тренировка может стать настоящим вызовом, особенно если речь идёт о классических приседаниях со штангой. Этот день предназначен для того, чтобы проверить пределы возможностей каждого спортсмена, независимо от уровня подготовки.
Формат тренировки
Схема занятия выглядит так: 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Это значит, что каждый подход состоит всего из двух повторений, но при этом вес должен быть максимально рабочим.
Тренеры советуют сравнить результаты с предыдущей датой — например, с 250331, чтобы отследить прогресс.
Стратегия для разных уровней
- Опытные атлеты могут смело переходить на тяжёлые веса, стараясь удерживать максимум во всех подходах.
- Новички должны стартовать с лёгкой нагрузки, уделяя внимание технике, и постепенно увеличивать вес по мере того, как тело адаптируется.
"Работая на пределе возможностей, спортсмен получает максимальную пользу", — подчёркивают специалисты.
Масштабирование и варианты
Если классический вариант кажется слишком простым или недоступным, есть несколько решений:
- усложнить упражнение с помощью гантели или гири;
- при травмах или ограниченной подвижности выполнять приседания с одной гантелью;
- заменить упражнение выпадами с весом или же воздушными приседаниями без снарядов.
Для промежуточного уровня и для новичков можно использовать базовый вариант, совпадающий с основной программой (Rx'd).
Советы тренера
Главный акцент — на положении корпуса.
"Поднимаясь из нижней точки, тяните грудь вверх и назад к перекладине. Это сохранит вертикальное положение туловища и поможет избежать резкого подъёма бёдер", — рекомендует тренер.
Таким образом, правильная техника позволяет не только выполнить упражнение эффективнее, но и снизить риск травм.
