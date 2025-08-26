Всего 2 приседания в подходе — а результат удивляет даже атлетов

Тяжёлая тренировка может стать настоящим вызовом, особенно если речь идёт о классических приседаниях со штангой. Этот день предназначен для того, чтобы проверить пределы возможностей каждого спортсмена, независимо от уровня подготовки.

Формат тренировки

Схема занятия выглядит так: 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Это значит, что каждый подход состоит всего из двух повторений, но при этом вес должен быть максимально рабочим.

Тренеры советуют сравнить результаты с предыдущей датой — например, с 250331, чтобы отследить прогресс.

Стратегия для разных уровней

атлеты могут смело переходить на тяжёлые веса, стараясь удерживать максимум во всех подходах. Новички должны стартовать с лёгкой нагрузки, уделяя внимание технике, и постепенно увеличивать вес по мере того, как тело адаптируется.

"Работая на пределе возможностей, спортсмен получает максимальную пользу", — подчёркивают специалисты.

Масштабирование и варианты

Если классический вариант кажется слишком простым или недоступным, есть несколько решений:

усложнить упражнение с помощью гантели или гири;

при травмах или ограниченной подвижности выполнять приседания с одной гантелью;

заменить упражнение выпадами с весом или же воздушными приседаниями без снарядов.

Для промежуточного уровня и для новичков можно использовать базовый вариант, совпадающий с основной программой (Rx'd).

Советы тренера

Главный акцент — на положении корпуса.

"Поднимаясь из нижней точки, тяните грудь вверх и назад к перекладине. Это сохранит вертикальное положение туловища и поможет избежать резкого подъёма бёдер", — рекомендует тренер.

Таким образом, правильная техника позволяет не только выполнить упражнение эффективнее, но и снизить риск травм.