Штанга открывает секрет быстрых тренировок: всего 20 минут на руки

Секрет подтянутых и сильных рук вовсе не в сотнях отжиманий или бесконечных планках. По словам сертифицированного тренера Beachbody и создателя программы LIIFT4 Джоэла Фримена, настоящие изменения приходят только тогда, когда в тренировках появляется железо.

"Если вы хотите стройные, рельефные руки, нужно работать с весами. Только силовые упражнения способны создать этот длинный, сухой, подтянутый рельеф", — утверждает он.

Почему именно штанга?

Да, гантели прекрасно подходят для проработки рук, но штанга даёт другое преимущество: возможность постепенно увеличивать нагрузку и использовать больший вес. Кроме того, тренировка со штангой экономит время — всего 20 минут могут заменить полноценное занятие в спортзале.

Фримен отмечает: "Штанга позволяет быстро провести эффективную тренировку и при этом работать с более тяжёлыми весами". Для новичков важно начать с пустой штанги или даже лёгкой ПВХ-трубы — это поможет отработать технику, прежде чем добавлять блины.

20-минутная программа для рук

Схема проста: четыре упражнения, каждое выполняется по одной минуте. Затем цикл повторяется пять раз. В сумме получается ровно 20 минут интенсивной работы.

Упражнения включают:

Подъём штанги на бицепс. Ладони вверх, локти прижаты к корпусу, движение строго до уровня плеч. Важно не "забирать" работу плечами.

Сгибание запястий со штангой. Сидя на скамье, кисти на коленях, движение минимальное, но крайне полезное для укрепления запястий. Особенно актуально для тех, кто много работает за компьютером.

Французский жим (на трицепс). Лёжа на скамье или полу, сгибайте локти до прямого угла и возвращайтесь в исходное положение. Чем ближе локти к корпусу — тем сильнее включаются трицепсы.

Обратные сгибания запястий. Штанга за спиной, ладони назад, руки прямые. Поднимаем за счёт кистей. Отличное упражнение не только для запястий, но и для задней поверхности рук.

Что важно помнить

Движения должны быть контролируемыми — резкие рывки могут привести к травме.

Сначала техника, потом вес: правильная база всегда эффективнее быстрого прогресса.

Упражнения для запястий часто недооценивают, но именно они помогают безопасно работать с тяжёлыми весами.

Интересный факт

Спортивные исследования показывают: у людей, регулярно тренирующих мышцы предплечий и запястий, реже встречаются хронические боли в руках, связанные с офисной работой и использованием гаджетов.

Тренировка со штангой — это универсальный инструмент, подходящий как мужчинам, так и женщинам. При правильной нагрузке она не "перекачает" руки, а сделает их сильными и эстетичными.