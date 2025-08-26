Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Штанга открывает секрет быстрых тренировок: всего 20 минут на руки

Тренер Beachbody Джоэл Фримен назвал упражнения со штангой лучшими для рук

Секрет подтянутых и сильных рук вовсе не в сотнях отжиманий или бесконечных планках. По словам сертифицированного тренера Beachbody и создателя программы LIIFT4 Джоэла Фримена, настоящие изменения приходят только тогда, когда в тренировках появляется железо.

"Если вы хотите стройные, рельефные руки, нужно работать с весами. Только силовые упражнения способны создать этот длинный, сухой, подтянутый рельеф", — утверждает он.

Почему именно штанга?

Да, гантели прекрасно подходят для проработки рук, но штанга даёт другое преимущество: возможность постепенно увеличивать нагрузку и использовать больший вес. Кроме того, тренировка со штангой экономит время — всего 20 минут могут заменить полноценное занятие в спортзале.

Фримен отмечает: "Штанга позволяет быстро провести эффективную тренировку и при этом работать с более тяжёлыми весами". Для новичков важно начать с пустой штанги или даже лёгкой ПВХ-трубы — это поможет отработать технику, прежде чем добавлять блины.

20-минутная программа для рук

Схема проста: четыре упражнения, каждое выполняется по одной минуте. Затем цикл повторяется пять раз. В сумме получается ровно 20 минут интенсивной работы.

Упражнения включают:

  • Подъём штанги на бицепс. Ладони вверх, локти прижаты к корпусу, движение строго до уровня плеч. Важно не "забирать" работу плечами.
  • Сгибание запястий со штангой. Сидя на скамье, кисти на коленях, движение минимальное, но крайне полезное для укрепления запястий. Особенно актуально для тех, кто много работает за компьютером.
  • Французский жим (на трицепс). Лёжа на скамье или полу, сгибайте локти до прямого угла и возвращайтесь в исходное положение. Чем ближе локти к корпусу — тем сильнее включаются трицепсы.
  • Обратные сгибания запястий. Штанга за спиной, ладони назад, руки прямые. Поднимаем за счёт кистей. Отличное упражнение не только для запястий, но и для задней поверхности рук.

Что важно помнить

  • Движения должны быть контролируемыми — резкие рывки могут привести к травме.
  • Сначала техника, потом вес: правильная база всегда эффективнее быстрого прогресса.
  • Упражнения для запястий часто недооценивают, но именно они помогают безопасно работать с тяжёлыми весами.

Интересный факт

Спортивные исследования показывают: у людей, регулярно тренирующих мышцы предплечий и запястий, реже встречаются хронические боли в руках, связанные с офисной работой и использованием гаджетов.

Тренировка со штангой — это универсальный инструмент, подходящий как мужчинам, так и женщинам. При правильной нагрузке она не "перекачает" руки, а сделает их сильными и эстетичными.

