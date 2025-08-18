Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:14

Как выбрать древесину, чтобы мясо стало кулинарным шедевром

Специалисты объяснили, как разные дрова влияют на вкус мяса на мангале

Отличный шашлык начинается не только с маринада и умелых рук повара — вкус во многом зависит от того, на каких дровах вы его готовите. Разные породы древесины дают свой аромат и интенсивность жара, превращая мясо в кулинарный шедевр.

Вишня — нежный сладковатый дым

Вишнёвые дрова окутывают мясо мягким ароматом с фруктовой ноткой. Идеальны для баранины, курицы, утки и котлет для бургеров. Отлично раскрывают вкус белого мяса и птицы, придавая блюду особую утончённость.

Дуб — глубокий вкус для красного мяса

Дубовые поленья — выбор для говядины и свинины. Они дают устойчивый жар и насыщенный аромат, но для нежной птицы и рыбы могут быть слишком "тяжёлыми" и перебить естественный вкус.

Яблоня — фруктовая свежесть

Дрова из яблони придают мясу лёгкий сладковатый привкус и тонкий фруктовый аромат. Отлично подходят для свинины, птицы и даже морепродуктов. Любимый вариант тех, кто ценит необычные сочетания.

Ольха — деликатный дым для птицы и рыбы

Ольховые дрова дают мягкий аромат, который не забивает вкус блюда. Подходят для любой птицы и рыбных стейков, сохраняя естественный вкус продукта.

Берёза — универсальный помощник

Если специальных пород нет, берёза всегда выручит. Горит ровно, даёт стабильный жар и подходит для разных видов мяса — отличный вариант для новичков.

