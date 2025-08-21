Секреты борьбы с эндометриозом: Барбара Палвин делится неожиданными подробностями

Модель и актриса Барбара Палвин открыто призналась, что недавно перенесла операцию по удалению эндометриоза — заболевания, с которым сталкиваются миллионы женщин во всём мире. Об этом она написала в личном обращении в соцсетях 17 августа, сопроводив пост фотографиями из больницы.

31-летняя звезда венгерского происхождения, супруга актёра Дилана Спроуса, отметила, что решилась поделиться своей историей, надеясь помочь другим. Она призналась, что многие годы сталкивалась с тяжёлыми симптомами во время менструации: сильной болью, усталостью, обильными и нерегулярными выделениями, а также бессонными ночами, проведёнными на полу в ванной. Палвин считала, что это "просто особенность её организма", пока врачи не направили её к специалисту по эндометриозу.

Модель подчеркнула, что регулярно посещала гинеколога, однако заболевание не выявляли, так как его невозможно диагностировать во время стандартных осмотров. Лишь после консультации у профильного врача ей назначили операцию, которая прошла в течение трёх месяцев. По её словам, именно после вмешательства она впервые за долгое время почувствовала облегчение и более комфортное состояние в критические дни.

Палвин призвала женщин не игнорировать симптомы и обращаться к специалистам. Она отметила, что ранняя диагностика и своевременное лечение играют ключевую роль в предотвращении осложнений. Модель также добавила, что теперь внимательнее относится к сигналам своего организма и готова вернуться к работе, назвав произошедшее началом новой главы в жизни.

По данным клиники Майо, эндометриоз — это хроническое заболевание, при котором ткань, схожая с эндометрием, разрастается за пределами матки. Оно может поражать яичники, фаллопиевы трубы и ткани таза, приводя к образованию кист, рубцов и проблем с фертильностью. Чаще всего болезнь сопровождается болезненными месячными. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, с этим диагнозом живут около 10% женщин репродуктивного возраста.

В последние годы всё больше знаменитостей рассказывают о своём опыте борьбы с эндометриозом. Так, в феврале австралийская телеведущая Бинди Ирвин призналась, что на протяжении десяти лет жила с постоянной болью, пока врачи не установили верный диагноз. Она подчеркнула, что долгое время медики объясняли её состояние другими причинами, включая синдром раздражённого кишечника и гормональные сбои.

Схожим опытом ранее делились актриса Эмма Робертс, модель Крисси Тейген и комедийная актриса Эми Шумер, каждая из которых старается привлечь внимание к проблеме и поддержать женщин, сталкивающихся с этим заболеванием.