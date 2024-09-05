Назначение Барнье премьер-министром может способствовать сближению Великобритании и ЕС

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж выразил мнение, что назначение Мишеля Барнье на пост премьер-министра Франции может привести к укреплению связей Великобритании с Евросоюзом, сообщает издание Politico.

Фараж считает, что такой ярый сторонник ЕС, как Барнье, будет полезен для лейбористского правительства, возглавляемого недавно избранным премьер-министром Киром Стармером.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что британское правительство намерено начать переговоры с Евросоюзом по пакту об обороне и безопасности весной 2025 года. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно подчеркивал стремление выстроить новые отношения с Евросоюзом.

В предвыборном манифесте лейбористы заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией и Германией, а также с партнерами по Объединенному экспедиционному корпусу (JEF).

Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на продовольствие. Также планируется поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. Однако возвращение на единый европейский рынок в планы правительства не входит.

Фото: commons. wikimedia. org/Ilovetheeu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)