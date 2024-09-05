Назначение Барнье премьер-министром может способствовать сближению Великобритании и ЕС

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж выразил мнение, что назначение Мишеля Барнье на пост премьер-министра Франции может привести к укреплению связей Великобритании с Евросоюзом, сообщает издание Politico.
Фараж считает, что такой ярый сторонник ЕС, как Барнье, будет полезен для лейбористского правительства, возглавляемого недавно избранным премьер-министром Киром Стармером.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что британское правительство намерено начать переговоры с Евросоюзом по пакту об обороне и безопасности весной 2025 года. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно подчеркивал стремление выстроить новые отношения с Евросоюзом.
В предвыборном манифесте лейбористы заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией и Германией, а также с партнерами по Объединенному экспедиционному корпусу (JEF).
Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на продовольствие. Также планируется поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. Однако возвращение на единый европейский рынок в планы правительства не входит.
Фото: commons. wikimedia. org/Ilovetheeu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Украинская атака на Курскую область ослабила восточный фронт
Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Украина ослабила свои позиции на восточном фронте из-за атаки на Курскую область.
Америка обещает 1 миллион долларов за русского хакера
Госдепартамент США в четверг объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за сведения, которые помогут арестовать россиянина Тима Стигала, подозреваемого в незаконной торговле финансовыми данными американских граждан и компаний.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.