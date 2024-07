Экс-глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность в том, что 44-й президент Штатов Барак Обама ненавидит действующего лидера Джо Байдена. По этой причине он совместно с некоторыми демократами принудили Байдена покинуть гонку. Об этом Трамп информировал американское издание New York Post.

По мнению Трампа, Обама ненавидит Байдена. Не только депутат Палаты представителей Конгресса США от Калифорнии Нэнси Пелоси покинула Джо Байдена, но и все остальные, сообщил бывший президент. Он также добавил, что у американского лидера просто не оставалось какого-либо выбора, ведь его предупредили, что-либо он по собственному желанию покинет гонку, либо его заставят сделать это.

В прошлое воскресенье действующий президент заявил, что не станет бороться за пост главы государства в этом году. После его ухода демократ, 49-й вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на данный пост.

