В РФ случилась новая вспышка коронавирусной инфекции

В российских регионах случилась новая вспышка коронавируса. Заражение COVID-19 за последнюю неделю в стране выросло на 28,2 процента, рассказали в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах РФ", — пишет "СЭ", ссылаясь на информацию из сообщения.

За последнюю неделю в стране в больницы положили 886 человек с коронавирусом, что на 0,6 процента меньше в сравнении с предыдущей неделей.



Фото:flickr.com/NIAID (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).