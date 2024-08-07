В РФ случилась новая вспышка коронавирусной инфекции

В российских регионах случилась новая вспышка коронавируса. Заражение COVID-19 за последнюю неделю в стране выросло на 28,2 процента, рассказали в по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах РФ", — пишет "СЭ", ссылаясь на информацию из сообщения.
За последнюю неделю в стране в больницы положили 886 человек с коронавирусом, что на 0,6 процента меньше в сравнении с предыдущей неделей.
Фото:flickr.com/NIAID (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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