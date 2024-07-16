Фитнес-директор Евгений Мосалёв рассказал в беседе с NewsInfo.Ru об отличии упражнений бёрпи и "кобра".
"В упражнении "кобра" нагрузка идет больше на мышцы спины, причем, здесь очень большая опасность для поясничного отдела, поскольку прогибаться могут все по-разному. Правильно совершать прогиб в грудном отделе, что очень сложно физически, поэтому многие начинают сокращать мышцы в районе поясницы — что приводит поясничный отдел к анатомически неестественному положению", — объяснил эксперт.
Когда изгиб поясницы усиливается, это, наоборот, негативно сказывается на здоровье позвоночника.
По словам Мосалёва, нужно еще уметь раскрывать грудной отдел, это не так просто.
"В бёрпи же акцент больше идет все-таки на пресс, грудные мышцы, плечи, руки и ноги, а мышцы спины задействованы в основном на этапе отжимания. Техничное выполнение бёрпи полезнее, чем любая "кобра", поскольку во втором нагрузка идет только на спину и немного на ягодицы, если поднимать еще и ноги. А в бёрпи задействованы мышцы всего тела", — уточнил Мосалёв.
Он добавил, что, если грамотно подойти к этому упражнению, то результат от него не заставит ждать.
Фото: commons. wikimedia.org/Spacefit app (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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