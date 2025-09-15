Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:27

Как сработала одна кнопка — Росгвардия приехала по тревоге, а нашла обиженных, уставших и очень пьяного пензенца

В Пензе пьяный посетитель караоке-бара ударил спутницу и был задержан Росгвардией

В Железнодорожном районе произошёл инцидент с участием 40-летнего жителя Пензы. Мужчина в состоянии сильного опьянения попытался спровоцировать драку с персоналом караоке-бара, но случайно ударил по уху свою спутницу.

Как развивались события

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место после срабатывания тревожной кнопки. Выяснилось, что посетитель пришёл в заведение вместе со знакомой, однако из-за его состояния его отказались пускать внутрь.

Это вызвало агрессию:

"По словам очевидцев, мужчина замахнулся на охранника, но промахнулся и задел свою спутницу. Женщина получила удар в область уха. Кроме того, он повредил браслет на руке девушки-администратора", — сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Чем всё закончилось

Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

