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БАПОР выступило с заявлением о начале расследования
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БАПОР призвала к расследованию из-за взрывчатки у школы в Газе

БАПОР выступило с заявлением о начале расследования

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) настаивает на проведении срочного расследования после заявления израильских силовиков о том, что рядом с одной из школ агентства в секторе Газа была обнаружена взрывчатка. Об этом сообщил в четверг РИА Новости пресс-советник БАПОР по Ближнему Востоку Аднан Абу Хасна.

Ранее израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что в секторе Газа была найдена взрывчатка, спрятанная в мешках с символикой БАПОР.

Абу Хасна отметил, что в случае нарушения нейтралитета на объектах и представительствах агентства, БАПОР требует немедленного проведения расследования. Он также подчеркнул, что предметы, обнаруженные на улицах или вблизи объектов агентства, не находятся под их ответственностью.

Фото: commons. wikimedia.orgdiario fotográfico 'desde Palestina', photographer(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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