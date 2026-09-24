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Банкомат и зарплата
Банкомат и зарплата
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:28

Банк не захотел принимать наличные: чем может закончиться такое решение для клиента

Банковские организации в России не имеют законных оснований для отказа в приеме наличных платежей от граждан, а подобные действия могут стать поводом для вмешательства регулятора. Об этом NewsInfo рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Ранее заместитель председателя Банка России Сергей Белов в ходе XXIII Международного банковского форума сообщил о случаях отказа гражданам в приеме наличных платежей со стороны ряда российских кредитных организаций. Регулятор зафиксировал жалобы пользователей, столкнувшихся с нежеланием сотрудников банков проводить операции через кассу.

Часто вкладчики массово переходят на наличные, что создает дополнительную нагрузку на операционные офисы.

Мехтиев напомнил, что банкноты являются законным платежным средством, обязательным к приему на всей территории страны. Исключением могут быть только финтех-проекты, изначально работающие без физической сети отделений, однако даже они обязаны обеспечивать прием средств через устройства самообслуживания.

"Не принимать банкноты не могут. За исключением случаев, когда физически нет для этого возможности. Грубо говоря, есть банк, у которого нет отделений. Только через банкоматы, но он их все равно принимает", — отметил Мехтиев.

Специалист добавил, что информация о нарушениях поступает к регулятору преимущественно через обратную связь от населения. Несмотря на то, что объем наличности в экономике остается значительным, попытки ограничить оборот бумажных денег в офисах банков считаются недопустимыми. При этом важно помнить, что при внесении крупных сумм банки проверят происхождение денег в рамках антиотмывочного законодательства. В случаях, когда банк отказывается работать с купюрами, клиенту рекомендуется зафиксировать факт нарушения и направить официальное обращение в интернет-приемную ЦБ РФ.

"Если вам отказывают, заходите на сайт Банка России и заполняйте форму, указывайте все детали", — рассказал эксперт.

Контроль за оборотом средств остается жестким, особенно когда отток вкладов тревожит рынок и заставляет организации бороться за ликвидность. Одновременно с этим участились жалобы на блокировки счетов, что также требует внимания надзорных органов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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