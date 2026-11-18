История баноффи-пая начинается в 1970-х годах в одном из ресторанов английского графства Сассекс. Название десерта — портмanteau от слов banana (банан) и toffee (ириска) — отражает его суть: удачное сочетание простых продуктов, которое быстро завоевало популярность. Контраст текстур здесь выстроен точно: хрустящая основа из печенья, тягучая карамельная прослойка, фруктовая сладость бананов и нежность взбитых сливок.

В домашних условиях этот десерт готовят без длительной выпечки кремовой части, используя готовое песочное печенье и вареную сгущенку. Ключевая роль отводится сборке и охлаждению: именно они позволяют слоям держать форму при нарезке. Активное время приготовления составляет около 30 минут, но для полного охлаждения требуется не менее 2 часов 30 минут.

Ингредиенты на 10 порций

Для основы: 250 г песочного печенья, 110 г сливочного масла, 1 щепотка соли

Наполнитель: 3 банана, 380 г вареного сгущенного молока

Крем: 200 г творожного сыра, 200 мл сливок жирностью 33%, 3 ст. л. сахарной пудры

Для подачи: шоколадная стружка по вкусу

Пищевая ценность одной порции: 487,06 ккал, 7,00 г белков, 27,47 г жиров, 52,31 г углеводов.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 °С. Растопите сливочное масло. Измельчите печенье в мелкую крошку. Добавьте соль и растопленное масло, перемешайте до состояния рассыпчатой массы. Насыпте смесь в форму диаметром 23 см, равномерно распределите и утрамбуйте, формируя невысокие бортики. Выпекайте 8-10 минут. Дайте основе полностью остыть. На остывшую основу нанесите вареную сгущенку и разровняйте. Уберите в холодильник на 30 минут для стабилизации слоя. Бананы нарежьте кружками толщиной ½ см и выложите ровным слоем на сгущенку. Взбейте холодный творожный сыр со сливками и сахарной пудрой до образования нежного, устойчивого крема. Нанесите крем поверх бананов. Уберите пай в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей посыпьте десерт шоколадной стружкой.

Интересно, что баноффи-пай эволюционировал из кофейно-карамельного пирога. Шеф-повар, создавший оригинал, экспериментировал с различными фруктами, но остановился на банане, сочтя это сочетание наиболее гармоничным.

При работе с бананами важно учитывать их склонность к потемнению. Нарезать их следует непосредственно перед сборкой десерта. Для сохранения цвета кружки можно слегка сбрызнуть лимонным соком, однако использовать его нужно дозированно: избыток кислоты способен изменить вкусовую гамму сливочного слоя.