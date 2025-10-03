Санкционные сыры в Крыму исчезают с прилавков: что остаётся взамен

В 2025 году Россельхознадзор продолжает активную борьбу с ввозом и оборотом продукции, попавшей под продуктовые санкции. С начала года только в Крыму изъято и уничтожено свыше 48 килограммов европейских сыров. Для одних это показатель строгого контроля, для других — напоминание о том, что санкции напрямую отражаются на ассортименте магазинов и рынков.

"В ходе инспекционного визита на предприятие оптовой торговли в Симферополе 13 мая текущего года выявлены сыры производства Германии общим весом 26,5 килограммов", — сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе внимание инспекторов привлекла торговая точка на центральном рынке Ялты. Там было обнаружено и изъято 21,7 килограмма продукции, изготовленной во Франции, Италии, Германии и Литве. Всё это признано санкционным и уничтожено в соответствии с действующими нормами.

Суммарно с января по октябрь текущего года специалисты выявили более 67 килограммов продукции животного происхождения, не соответствующей российскому законодательству.

Что чаще всего попадает под запрет

Санкционные ограничения распространяются на широкий спектр продуктов. Среди них выделяются:

Сыры из стран Евросоюза — твёрдые, мягкие, с плесенью. Молочная продукция в целом, включая сливочное масло. Некоторые мясные изделия и готовые деликатесы.

Особое внимание уделяется именно сырам, поскольку они традиционно пользуются высоким спросом у российских покупателей и активно ввозятся нелегальными путями.

