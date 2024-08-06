Бэнкси демонстрирует новое граффити с животными в Лондоне: два слона и козел за день

Бэнкси продемонстрировал в Лондоне уже вторую работу с изображением животных всего за сутки. На новом произведении, опубликованном художником известной соцсети, представлены два слона, которые тянутся друг к другу через закрытые окна. Работа была выполнена на стене здания в Челси на юго-западе Лондона, где стоимость жилья выросла до миллиона долларов за последний год.
На день ранее Бэнкси представил граффити с козлом, сидящим на стене у моста Кью в Ричмонде-на-Темзе. Изображение показывает силуэт животного на краю обрыва, с падающими камнями внизу и камерой наблюдения, следящей за ним.
Эти работы являются продолжением его темы, начатой с фрески о мигрантах, созданной в июне в Гластонбери. Реакция на это произведение включала негативные комментарии от бывшего министра внутренних дел Джеймса Клеверли, на что Бэнкси заметил, что его ответ на миграционный кризис был несколько утрирован.
Бэнкси, чьи работы отражают политические и социальные проблемы, остается анонимным. Его произведения неизменно увеличивают свою ценность, а здания, на которых они нарисованы, значительно поднимают свою рыночную стоимость.
Фото:
Instagram*/banksy
*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной
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