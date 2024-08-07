Бэнкси представил третью работу за три дня: изображение обезьян в Лондоне

На третий день Бэнкси представил новую работу в Лондоне, на этот раз с изображением обезьян. Это уже третья работа в серии произведений на тему животных, которую уличный художник из Бристоля выложил в своей соцсети с понедельника.

В среду он опубликовал изображение, на котором обезьяны выглядят так, будто они качаются на мосту одной из станций лондонского метро на востоке города. Работа находится на мосту над Брик-Лейн, рядом с магазином винтажной одежды и кафе, недалеко от Шордич-Хай-стрит.

Джеймс Пик, ведущий программы BBC "История Бэнкси", заявил, что это "может быть началом широкой кампании". "Как было бы здорово, если бы в течение следующих дней или недель по Лондону можно было бы найти новые работы," сказал он в эфире программы Today на BBC Radio 4.

Во вторник анонимный уличный художник разместил фото силуэтов двух слонов, с вытянутыми друг к другу хоботами, на стене дома на улице Эдит Террас в Челси. В понедельник он представил работу с козой, стоящей на стене у моста Кью в Ричмонде. Он не добавил подписи к своим фото в сецсетях, что вызвало много обсуждений о значении его работ.

Три обезьяны обычно ассоциируются с японской пословицей "не видеть зла, не слышать зла, не говорить зла", но в работах Бэнкси обезьяны не закрывают ни глаз, ни ушей, ни рта.

Фото: Instagram*/banksy

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