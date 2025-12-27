Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вклад денег
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:29

Банковские счета без заграничного акцента: как россияне переписали правила хранения денег

Доля рублевых вкладов россиян достигла рекордных 94,5% — Банк России

Россияне все активнее переводят свои сбережения в национальную валюту, фиксируя рекордное сокращение доли вкладов в иностранной валюте. По данным Банка России, в ноябре 2025 года рублевые депозиты заняли 94,5% от общего объема вкладов населения. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на статистику регулятора.

Рекордная доля рублевых вкладов

Согласно данным Центробанка, текущий показатель стал абсолютным максимумом за всю историю наблюдений. Для сравнения, год назад доля рублевых депозитов составляла 92,4%. До введения санкций ситуация была иной: более 20% сбережений граждан хранились в иностранной валюте.

Сейчас валютная составляющая вкладов сократилась до 5,5%. Это указывает на устойчивый и долгосрочный тренд на отказ населения от хранения средств в долларах и евро.

Причины перехода на национальную валюту

Эксперты связывают изменение структуры сбережений с ростом недоверия к иностранным финансовым инструментам. Существенную роль сыграла и общая экономическая нестабильность, вызванная санкционным давлением, а также ограничениями на операции с зарубежными активами.

В таких условиях рубль воспринимается как более понятный и контролируемый инструмент сохранения средств. Для многих вкладчиков фактор доступности и гарантированной защиты вкладов оказался важнее валютной диверсификации.

Укрепление рубля как дополнительный фактор

Дополнительным стимулом для перехода на рублевые депозиты стало резкое укрепление национальной валюты. По данным агентства Bloomberg, российский рубль за последние 12 месяцев продемонстрировал самое сильное укрепление с 1994 года.

В 2025 году рубль опередил основные мировые валюты по динамике курса к доллару, показав лучшую доходность среди ключевых активов на глобальном рынке. Этот фактор усилил доверие граждан к рублевым сбережениям и закрепил тенденцию дедолларизации вкладов населения.

