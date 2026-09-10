Накопительные счета теряют привлекательность: когда срочный вклад может оказаться выгоднее

Есть прямая зависимость структуры сбережений россиян от денежно-кредитной политики регулятора, говорит старший инвестиционный консультант компании Финам Тимур Нигматуллин. Своим видением рыночных тенденций эксперт поделился с изданием NewsInfo.

Ранее аналитики рекомендовали гражданам перевести средства с накопительных счетов на срочные вклады, выбирая инструменты с горизонтом планирования от одного до шести месяцев. Подобные советы обусловлены риском падения ключевой ставки Банка России.

В таких условиях кредитные организации начинают планомерно сокращать доходность своих линеек. При этом российские банки снизили ставки, фиксируя условия в договоре только для классических депозитов, в то время как параметры накопительных счетов могут быть изменены в одностороннем порядке в любой момент.

По словам аналитика, динамика распределения капитала населения в банковском секторе исторически привязана к циклу ключевой ставки. При ее росте вкладчики стремятся зафиксировать высокую доходность на длительный срок, однако смягчение политики ЦБ РФ разворачивает этот процесс. Это подтверждает статистика, согласно которой средняя ставка по вкладам демонстрирует снижение вслед за решениями регулятора.

"Центральный Банк сейчас ставку снижает, была год назад двадцать один процент, сейчас четырнадцать. Можно предположить, что тенденция будет в сторону увеличения кэша в банках, не размещенного во вкладах. Естественно, банкам выгодно, когда деньги лежат под более низкую ставку", — пояснил Нигматуллин.

Специалист подчеркнул, что для финансовых организаций привлечение средств на текущие счета является менее затратным способом формирования пассивов. В периоды ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки банки теряют стимул предлагать клиентам выгодные условия по долгосрочным депозитам, чтобы не выплачивать высокие проценты в будущем.

"Если снижение ставки будет, банки выгодными предложениями будут стимулировать, чтобы доля вкладов была не очень высока. Если ставка ЦБ снижается, банки по вкладам продолжат платить по зафиксированным ставкам высокие проценты, это менее выгодно. Что делать, каждый сам решает", — резюмировал эксперт.

Рыночная ситуация вынуждает вкладчиков проявлять гибкость. Многие годовые вклады превращаются в ловушку для капитала, лишая владельцев возможности оперативно реагировать на изменения. В качестве защиты от неопределенности аналитики предлагают использовать краткосрочные вклады, позволяющие сохранить доходность без потери ликвидности.

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