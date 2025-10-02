Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by flyerwerk is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Экономика
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:48

Налог на банковские операции возвращается: вот что изменится для граждан

Профессор РАНХиГС Дехтярь объяснила причины отмены НДС-льготы для банковских операций

Предложение правительства об отмене освобождения от НДС для банковских операций вызвало оживлённое обсуждение. Льгота действовала с 2006 года и распространялась на операции с банковскими картами, а также на услуги компаний, занимающихся процессингом и эквайрингом. О причинах этой меры и её последствиях в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Зачем нужна отмена льготы

Эксперт отметила, что решение нельзя назвать случайным:

"Это шаг, просчитанный экономистами и необходимый в нынешних условиях. Бюджету нужны дополнительные поступления, чтобы поддерживать экономику в период снижения предпринимательской активности. Других вариантов здесь фактически нет", — пояснила Галина Дехтярь.

Таким образом, речь идёт о вынужденной мере, направленной на укрепление доходной базы бюджета.

Как это отразится на гражданах

По словам профессора, рост налоговой нагрузки будет умеренным:

"Повышение НДС на 2% скажется на стоимости работ и услуг. Но если посчитать, то при расходах в 100 тысяч рублей прибавка составит около двух тысяч. Для большинства людей это не станет критичным ударом по бюджету", — подчеркнула эксперт.

Влияние на экономику

Дехтярь считает, что дополнительный налог позволит сгладить последствия снижения деловой активности и станет источником стабильности бюджетной системы.

"Такие меры позволяют сохранить устойчивость финансов и избежать более серьёзных дисбалансов", — добавила она.

Отмена НДС-льготы для банковских операций — шаг, который увеличит расходы граждан и бизнеса, но даст бюджету дополнительные ресурсы для поддержки экономики. По мнению экспертов, это умеренная и обоснованная мера в нынешних условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российские индексы просели на фоне новых угроз Трампа по ультиматуму завершения СВО 28.07.2025 в 16:35

Эффект Трампа: как слова президента США обрушили российский фондовый рынок

Российские фондовые индексы продемонстрировали заметное снижение после резких заявлений Дональда Трампа относительно сроков урегулирования украинского конфликта. На Московской бирже основные показатели в какой-то момент потеряли более одного процента, отражая нервозность инвесторов.

Читать полностью » Цены на мороженое этим летом в России взлетели на 16% 28.07.2025 в 13:57

Сладкий дефицит: почему мороженое в России стало дорогим удовольствием

Российские любители мороженого столкнулись с неприятным сюрпризом — за последний год цена на этот популярный десерт существенно выросла. Специалисты отмечают, что стоимость любимого летнего лакомства увеличилась почти на пятую часть, при этом объемы продаж в штуках несколько снизились.

Читать полностью » Вы точно ели её на завтрак: в колбасе бренда 14.07.2025 в 14:39

Популярная колбаса с полок российских магазинов оказалась не такой уж безобидной — в составе нашли запрещённую добавку с тревожными последствиями.

Читать полностью » За четыре года — 28 смертей: топ-менеджеры в России гибнут один за другим, и никто не знает, почему 04.07.2025 в 16:47

Серия загадочных смертей российских топ-менеджеров породила на Западе термин Sudden Russian Death Syndrome. Кто они и почему всё чаще — с одинаковым финалом?

Читать полностью » Немецкие промышленные гиганты требуют срочных реформ от фон дер Ляйен и ЕС 03.07.2025 в 22:53

Главы крупнейших компаний Германии поставили ультиматум Брюсселю

Руководители 12 крупнейших немецких корпораций провели необычную встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой потребовали радикального пересмотра экономического курса ЕС. Среди участников переговоров были главы таких промышленных гигантов, как Lufthansa, Rheinmetall, Henkel, Thyssenkrupp, DHL, E. on и Uniper.

Читать полностью » Мировая торговля товарами резко выросла 26.06.2025 в 18:26

Пошлины Трампа в действии: экономисты зафиксировали резкий взлет мировой торговли

Мировая торговля товарами совершила неожиданный скачок в первые месяцы 2025 года. Этот всплеск активности эксперты связывают с действиями компаний, спешно наращивавших импортные закупки перед грядущим введением новых американских таможенных сборов.

Читать полностью » Международные резервы России составили 687 миллиардов долларов 26.06.2025 в 16:24

Золотой запас России переписан: новые цифры шокируют

В мире финансов произошло событие, которое всколыхнуло рынки и заставило аналитиков шевелить мозгами. На прошлой неделе, 20 июня 2025 года, Банк России опубликовал свежие данные о состоянии международных резервов страны. И цифры оказались не просто впечатляющими – они стали серьезным сигналом для глобальных инвесторов, политиков и экономистов.

Читать полностью » Инфляция в России замедлилась до 9,48 процента 25.06.2025 в 19:20

Инфляция сдает позиции: но что скрывается за цифрами?

Инфляция в России продолжает снижаться. По последним данным, годовой рост цен к 23 июня замедлился до отметки 9,48%. Всего неделей ранее этот показатель составлял 9,59%.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Nvidia GeForce RTX 4060 стала самой популярной видеокартой среди пользователей Steam — данные Valve за сентябрь
Дом

Консервную банку можно открыть ложкой, ножом или о бетон за 1–2 минуты
Авто и мото

В США запретили иммигрантам получать и продлевать коммерческие водительские права — данные Минтранса
Наука

В Чивита-ди-Тарквиния найдены доказательства существования богатого римского центра
Красота и здоровье

Доктор Шефф: чрезмерное снижение холестерина может привести к когнитивным нарушениям
Красота и здоровье

Кардиологи: энергетики и колбасы усиливают нагрузку на сердце
Садоводство

Кизил сохраняет пользу при сушке и заморозке и помогает обеспечить организм витаминами зимой
Наука

Прото-Земля стала обитаемой благодаря космическому столкновению
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet