Налог на банковские операции возвращается: вот что изменится для граждан

Предложение правительства об отмене освобождения от НДС для банковских операций вызвало оживлённое обсуждение. Льгота действовала с 2006 года и распространялась на операции с банковскими картами, а также на услуги компаний, занимающихся процессингом и эквайрингом. О причинах этой меры и её последствиях в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Зачем нужна отмена льготы

Эксперт отметила, что решение нельзя назвать случайным:

"Это шаг, просчитанный экономистами и необходимый в нынешних условиях. Бюджету нужны дополнительные поступления, чтобы поддерживать экономику в период снижения предпринимательской активности. Других вариантов здесь фактически нет", — пояснила Галина Дехтярь.

Таким образом, речь идёт о вынужденной мере, направленной на укрепление доходной базы бюджета.

Как это отразится на гражданах

По словам профессора, рост налоговой нагрузки будет умеренным:

"Повышение НДС на 2% скажется на стоимости работ и услуг. Но если посчитать, то при расходах в 100 тысяч рублей прибавка составит около двух тысяч. Для большинства людей это не станет критичным ударом по бюджету", — подчеркнула эксперт.

Влияние на экономику

Дехтярь считает, что дополнительный налог позволит сгладить последствия снижения деловой активности и станет источником стабильности бюджетной системы.

"Такие меры позволяют сохранить устойчивость финансов и избежать более серьёзных дисбалансов", — добавила она.

Отмена НДС-льготы для банковских операций — шаг, который увеличит расходы граждан и бизнеса, но даст бюджету дополнительные ресурсы для поддержки экономики. По мнению экспертов, это умеренная и обоснованная мера в нынешних условиях.