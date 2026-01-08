Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
карта москвича
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:14

Виртуальная карта и банкомат — опасный дуэт: как снятие наличных стало рисковым для банка

Перевод самому себе на сумму свыше 200 тысяч рублей вызывает подозрение — Хаминский

Обычные финансовые операции, которые еще недавно не вызывали вопросов, теперь могут привлечь повышенное внимание банков. Новые требования регулятора к противодействию мошенничеству расширили перечень признаков подозрительных переводов, и под проверку рискуют попасть даже добросовестные клиенты. Об этом сообщает издание "Лента.ру", поговорившее с профильным юристом.

Какие переводы могут вызвать подозрение

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что банки обязаны строго следовать предписаниям Центробанка. Теперь речь идет не только о блокировке отдельных операций, но и о заморозке счетов целиком, если действия клиента подпадают под критерии риска.

По его словам, сомнительным может быть признан даже перевод самому себе через систему быстрых платежей на сумму свыше 200 тысяч рублей, если в течение суток после этого деньги отправляются получателю, которому клиент не переводил средства последние полгода. Под аналогичное внимание попадает и крупная покупка у частного лица, когда перед сделкой деньги "резервируются" на другом собственном счете.

Наличные, переводы и цифровые следы

Отдельные вопросы у банков могут вызвать операции с наличными и виртуальными картами. Хаминский отметил, что внесение денег через банкомат с использованием виртуальной карты может быть расценено как рискованное, если незадолго до этого с той же карты был совершен международный перевод частному лицу на сумму более 100 тысяч рублей.

"Хотя на самом деле это может быть связано с переводом живущим за рубежом родственникам", — рассказал юрист Александр Хаминский.

Он подчеркнул, что формальные признаки не всегда отражают реальную цель операции, но банки обязаны реагировать именно на них.

Технические действия как фактор риска

Под подозрение могут попасть и действия, напрямую не связанные с переводами денег. По словам эксперта, смена номера телефона, привязанного к онлайн-банку в течение последних двух суток, может усилить внимание со стороны финансовой организации. Аналогично воспринимается наличие на смартфоне любого VPN-приложения, которое автоматизированные системы банка способны трактовать как потенциально вредоносное программное обеспечение.

Даже смена интернет-провайдера на нового, ранее не использовавшегося клиентом, может быть зафиксирована как дополнительный риск-фактор. Совокупность таких признаков повышает вероятность временной блокировки операций или счета.

Почему банки действуют жестко

Хаминский признал, что часть новых критериев вызывает вопросы даже у специалистов. Однако у банков фактически нет пространства для гибкости.

"Часть этих признаков, откровенно говоря, вызывает вопросы даже у специалистов. Однако для банков это теперь жесткое требование", — отметил юрист Александр Хаминский.

По его словам, за неисполнение требований регулятора финансовым организациям грозят крупные штрафы, обязательства по компенсации ущерба пострадавшим и даже риск отзыва лицензии. Именно поэтому банки вынуждены применять фильтры максимально строго, даже если под них попадают обычные клиенты.

