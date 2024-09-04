Аналитик заявил, что Госбанки забрали очень много клиентов у "маленьких" банков

В июле 2023 года многие частные банки, включая крупные финансовые учреждения, столкнулись с заметным оттоком срочных вкладов от своих клиентов. Это было вызвано несколькими факторами, включая увеличение ключевой ставки Центрального банка и соответствующий рост процентных ставок по вкладам в крупных государственных банках.
Один из лидеров по потерям среди частных банков стал Т-банк. Согласно данным Frank Media, из него утекло 118 миллиардов рублей, что составляет примерно 8% от общего объёма срочных вкладов. На втором месте оказался «Открытие», где отток составил 74 миллиарда рублей. Эксперты связывают это с переходом клиентов в ВТБ в процессе объединения банков. Замыкает тройку лидеров по оттоку Юникредит банк, из которого вкладчики забрали 12 миллиардов рублей.
Среди других банков, сокративших размер розничных депозитов, можно назвать МТС-банк, «Ренессанс», «Русский стандарт» и некоторые другие. В то же время «Сбер» и ВТБ заметно увеличили свой портфель привлечённых средств розничных клиентов. Это было связано с тем, что эти банки предлагали более высокие процентные ставки по вкладам по сравнению с частными банками.
Финансовый аналитик Владимир Шевченко объясняет поведение вкладчиков. Они выбирают крупнейшие государственные банки, которые считаются более надёжными, так как «Сбер» и ВТБ предлагают высокие процентные ставки. Большое количество филиалов делает эти банки более доступными для клиентов.
«Сбер» и ВТБ сами предприняли немало действий, чтобы привлечь новые вклады. Они запустили розничные продукты с высокими процентными ставками. Однако для того чтобы получить такую доходность, необходимо выполнить ряд условий, например, перевести зарплату или пенсию в банк, совершить определённые расходы по карте и так далее. Это может осложнить процесс для некоторых клиентов.
Фото: From Wikimedia Commons/ stevepb (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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