С 25 июля финансовые учреждения России ввели новую практику: двухдневную блокировку денежных трансферов в случае, если данные получателя фигурируют в реестре, связанном с мошенническими действиями.

Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, поделилась рекомендациями по предотвращению задержек и исключению попадания в упомянутый реестр.

В ответ на рост числа мошеннических схем в стране был принят законодательный акт, обязывающий кредитные организации проверять получателей средств на предмет причастности к подозрительным операциям. Центральный банк России сформировал базу данных, содержащую сомнительные реквизиты. Более того, если банк осуществил перевод на счет, фигурирующий в этой базе, он обязан возместить средства обманутому клиенту в течение месяца.

Количество критериев для классификации перевода как подозрительного увеличилось вдвое. Среди новых параметров: нетипичная для абонента активность, зафиксированная оператором мобильной связи, продолжительные телефонные разговоры, получение множества SMS от неизвестных отправителей.

В сложившейся ситуации ожидается значительное увеличение числа блокировок переводов, к чему следует быть готовым. В случае приостановки операции рекомендуется незамедлительно связаться с банком. Если же ваши реквизиты оказались в базе данных, может потребоваться оспаривание этого факта через судебные инстанции.

Белянчикова отметила, что могут потребоваться дополнительные разъяснения от регулирующего органа относительно критериев классификации переводов как сомнительных и методов, которыми клиент сможет подтвердить свою благонадежность.

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