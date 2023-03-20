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  • Опубликована сегодня в 17:35

Банки РФ будут обязаны использовать отечественные сервисы при денежных переводах

С 1 октября 2023 года банки России для передачи финансовой информации при переводах внутри страны будут обязаны использовать отечественные сервисы и инфраструктуру. Об этом сообщили в ЦБ РФ.

Отмечается, что данное решение будет обеспечивать надежность и безопасность обмена данными.

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