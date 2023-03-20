С 1 октября 2023 года банки России для передачи финансовой информации при переводах внутри страны будут обязаны использовать отечественные сервисы и инфраструктуру. Об этом сообщили в ЦБ РФ.
Отмечается, что данное решение будет обеспечивать надежность и безопасность обмена данными.
В Кремле началась встреча между лидерами России и КНР
Вскоре они отправятся ужинать
Экс-помощник президента США: действия МУС в отношении президента России нелегитимны
Это ведет к эскалации конфликта на Украине
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля