С 1 октября 2023 года банки России для передачи финансовой информации при переводах внутри страны будут обязаны использовать отечественные сервисы и инфраструктуру. Об этом сообщили в ЦБ РФ.

Отмечается, что данное решение будет обеспечивать надежность и безопасность обмена данными.