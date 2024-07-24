С 25 июля вступают в силу поправки к закону о национальной платежной системе, которые налагают на финансовые учреждения РФ новые обязательства. Отныне банки должны тщательно проверять все денежные трансферты частных лиц и временно блокировать сомнительные операции на 48 часов.

Более того, если средства клиента были несанкционированно переведены на счета злоумышленников, зарегистрированные в базе Центробанка, кредитная организация обязана возместить эту сумму в течение месяца.

Одновременно начинает действовать распоряжение ЦБ, расширяющее перечень индикаторов мошеннических действий с трех до шести. Эти критерии будут использоваться банками для предотвращения незаконных трансакций.

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков финансовое учреждение обязано либо приостановить перевод на двое суток, либо отклонить операцию с использованием банковских карт, электронных денег или системы быстрых платежей.

Законодательство требует от банка немедленно оповестить клиента о приостановке операции, предоставить рекомендации по минимизации рисков повторного инцидента и проинформировать о возможности подтверждения перевода в течение следующего дня или повторного проведения операции с идентичными параметрами.

Если по истечении двухдневного периода ожидания клиент подтверждает свое намерение или повторно инициирует трансфер с теми же реквизитами и суммой, банк обязан незамедлительно выполнить распоряжение при отсутствии иных законодательных ограничений.

Центробанк разъяснил, что если спустя 48 часов клиент все же решит осуществить перевод на тот же подозрительный счет, финансовое учреждение должно немедленно исполнить это поручение без несения финансовой ответственности.

В случае нарушения банком установленных требований и осуществления перевода на счет из базы данных ЦБ о несанкционированных трансакциях, соответствующий признакам мошенничества, кредитная организация обязана возместить эти средства в полном объеме в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от физического лица.

Кроме того, новый закон обязывает банки прекращать дистанционное обслуживание лиц, в отношении которых имеется информация от МВД о совершении ими противоправных действий.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)