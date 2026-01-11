Банки строят оборону от просрочек: коридор одобрения сузился, структура заёмщиков перекроилась

Розничное кредитование в России все заметнее "сдвигается" в сторону более осторожного отбора: даже клиенты с сильной кредитной историей стали встречаться среди заемщиков реже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова. По его данным, доля граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) в 2025 году снизилась до 19% против 29% годом ранее.

Доля заемщиков с высоким ПКР сократилась за год

В НБКИ к группе заемщиков с высоким показателем относят тех, чей ПКР превышает 750 баллов. В 2025 году таких граждан среди всех заемщиков оказалось 19%, тогда как в 2024 году их доля составляла 29%. Разница — 10 процентных пунктов, что указывает на заметное изменение структуры аудитории, выходящей на рынок банковских кредитов.

По словам Волкова, снижение отражается и в структуре спроса на получение банковского кредита. Он отметил, что доля самых кредитоспособных заемщиков уменьшилась на 10 п. п. Это означает, что в массе заявок и выдач стало меньше клиентов, которые раньше считались для банков наиболее "безрисковыми".

Почему требования банков стали жестче

Как пояснил Волков, банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков. Такой подход, по его словам, помогает снижать риски просрочек в будущем и делает кредитные портфели более защищенными. Но одновременно это сужает "коридор" одобрения и меняет состав тех, кому кредит становится доступен.

"Граждане с высоким показателем ПКР — более 750 баллов — в 2025 году составили лишь 19% от общего количества заемщиков, тогда как в 2024 году их доля составляла 29%", — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Что происходит с выдачами в рознице

Ужесточение требований к заемщикам в итоге приводит к сокращению числа выданных розничных кредитов, отметил Волков. По его словам, падение не ограничивается единичными продуктами и в ряде сегментов становится особенно заметным. В отдельных направлениях, как уточнил представитель НБКИ, количество выдач сокращается в два раза и более по сравнению с 2024 годом.

Таким образом, рынок одновременно фиксирует два процесса: снижение доли заемщиков с высоким ПКР и уменьшение общего числа розничных кредитов. На этом фоне усиление требований к кредитным историям выглядит не разовой мерой, а устойчивой линией банков на сдерживание рисков. В результате более "строгий" отбор начинает влиять и на статистику, и на структуру спроса.