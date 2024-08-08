Вода в Сене была пригодна для проведения состязаний только в 2 из 10 дней Олимпиады

Качество воды в реке Сене в Париже было пригодным, чтобы проводить там соревнования только в 2 из 10 дней Олимпийских игр-2024. Об этом пишет издание RMC Sport.
По информации СМИ, соревнования могли проводиться лишь 30 и 31 июля, когда результаты проб уровня загрязнения Сены кишечной палочкой не превышали допустимую норму Международного союза триатлонистов.
Напомним, что ранее из-за плохого качества воды в Сене были отменены тренировки триатлонистов. Сена — одна из самых грязных рек Европы. Причиной этому стали сточные воды.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
Фото: flickr. com/Guilhem Vellut from Paris, France (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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