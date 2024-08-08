Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
RMC Sport: качество воды в Сене было пригодным для плавания только в два дня ОИ
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 1:04

Вода в Сене была пригодна для проведения состязаний только в 2 из 10 дней Олимпиады

RMC Sport: качество воды в Сене было пригодным для плавания только в два дня ОИ

Качество воды в реке Сене в Париже было пригодным, чтобы проводить там соревнования только в 2 из 10 дней Олимпийских игр-2024. Об этом пишет издание RMC Sport.

По информации СМИ, соревнования могли проводиться лишь 30 и 31 июля, когда результаты проб уровня загрязнения Сены кишечной палочкой не превышали допустимую норму Международного союза триатлонистов.

Напомним, что ранее из-за плохого качества воды в Сене были отменены тренировки триатлонистов. Сена — одна из самых грязных рек Европы. Причиной этому стали сточные воды.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Фото: flickr. com/Guilhem Vellut from Paris, France (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

Мир

Трамп заявил, что США в опасности

Трамп заявил, что США в опасности

Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат в президенты на нынешних выборах от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты находятся в опасности, поскольку страна больше не пользуется уважением Китая и России

Читать полностью
Трамп намерен провести с Камалой Харрис три сеанса дебатов в сентябре

Трамп намерен провести с Камалой Харрис три сеанса дебатов в сентябре

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о своем намерении провести три раунда дебатов с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис в сентябре.

Читать полностью

Общество

Прохор Шаляпин научился управлять самолётом

Прохор Шаляпин научился управлять самолётом

Певец Прохор Шаляпин похвастался своими навыками пилотирования самолётом.

Читать полностью

Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.

Читать полностью

Новости