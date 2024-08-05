Умер муфтий Исмаил Бердиев, возглавляющий Координационный центр мусульман Северного Кавказа

Вечером 5 августа ушел из жизни муфтий Исмаил Бердиев, возглавляющий Координационный центр мусульман Северного Кавказа.
"Соболезнуем родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля нашей страны", — приводит слова муфтия Северной Осетии Хаджимурата Гацалова РИА Новости.
Исмаил Бердиев также был муфтием Карачаево-Черкесской республики. Скончался он на 71 году жизни.
Добавим, что Бердиев 20 лет был членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.
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