Умер муфтий Исмаил Бердиев, возглавляющий Координационный центр мусульман Северного Кавказа

Вечером 5 августа ушел из жизни муфтий Исмаил Бердиев, возглавляющий Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

"Соболезнуем родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля нашей страны", — приводит слова муфтия Северной Осетии Хаджимурата Гацалова РИА Новости.

Исмаил Бердиев также был муфтием Карачаево-Черкесской республики. Скончался он на 71 году жизни.

Добавим, что Бердиев 20 лет был членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.