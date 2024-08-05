Тарасова прокомментировала кампанию США по изоляции российского спорта

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление пресс-службы СВР о намерении США выступить с серией публикаций против российского спорта.
Наших спортсменов собираютмя обвинить в использовании допинга.
"Понятно, для чего они это делают, — чтобы нас из зимних Олимпийских игр убрать. У американцев будет больше шансов выиграть. У нас после каждого соревнования есть допинг-контроль, где нас проверяют. Мы абсолютно чистые на протяжении всех лет нашего участия", — цитирует Тарасову "СЭ".
Она больше 30-40 лет работала со сборной командой России, и ничего подобного ранее в сторону России не было.
"У меня всегда были ведущие спортсмены, и всегда их проверяли. Родченкова обсуждать в этой ситуации не хочу. Он мне никто, и звать его никак", — заявила Татьяна Тарасова.
В Службе внешней разведки проинформировали, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике. Причем кураторами этого проекта выступили экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.
Фото: erki. zenfolio.com/Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licensе).
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