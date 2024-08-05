Нейросеть "Госджипити" для перевода с языка чиновников создадут в России

Ученые псковской области готовят проект "Госджипити".
Это нейросеть, которая будет помогать россиянам понимать различные нормативно-правовые документы, пишет "Чемпионат" со ссылкой на "Вести".
О проекте рассказал начальник управления цифрового развития правительства Виталий Рахманов. По его словам, нейросеть будут помогать обрабатывать обращения жителей.
"Очень часто граждане не понимают, что написали чиновники — профдеформация. Остается бэкграунд. Иногда я даже в компании начинаю рассказывать, и мне говорят — стоп, стоп давай попроще. И в целом он поможет перевести с чиновничьего на человеческий язык", — рассказал Рахманов.
Важно, что нейросеть не сможет полностью заменить человека, так как "модерацию никто не отменял". Машина не способна эмоционально окрашивать, а это важное качество в работе госслужащих.
Фото: unsplash.com/annademy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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