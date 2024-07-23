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Совкомбанк расширил объём акций в свободном обращении
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Совкомбанк расширил объём акций в свободном обращении

Совкомбанк успешно завершил процесс ускоренного размещения акций, в результате которого основной акционер — "Совко Капитал Партнерс" — и несколько ведущих менеджеров уменьшили свои доли владения в банке, согласно пресс-релизу банка.

В пресс-службе банка рассказали, что количество акций в свободном обращении составляет теперь 10%, сообщает ТАСС.

"В процессе букбилдинга акции Совкомбанка приобрели как текущие акционеры, включая институциональных и частных инвесторов, так и новые участники рынка, в том числе клиенты банка", — говорится в сообщении.

В итоге общий процент доли, принадлежащей "Совко", менеджменту банка, аффилированным с ними лицами, стратегическим инвесторам и другим акционерам, владеющим более 5% акций, сократился до менее чем 90% капитала банка.

Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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