Совкомбанк успешно завершил процесс ускоренного размещения акций, в результате которого основной акционер — "Совко Капитал Партнерс" — и несколько ведущих менеджеров уменьшили свои доли владения в банке, согласно пресс-релизу банка.
В пресс-службе банка рассказали, что количество акций в свободном обращении составляет теперь 10%, сообщает ТАСС.
"В процессе букбилдинга акции Совкомбанка приобрели как текущие акционеры, включая институциональных и частных инвесторов, так и новые участники рынка, в том числе клиенты банка", — говорится в сообщении.
В итоге общий процент доли, принадлежащей "Совко", менеджменту банка, аффилированным с ними лицами, стратегическим инвесторам и другим акционерам, владеющим более 5% акций, сократился до менее чем 90% капитала банка.
Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Биолог Бабченко рассказал о подготовке боевых дельфинов
В Международный день китов и дельфинов стоит отметить, что морские млекопитающие продолжают помогать людям и в военных целях, несмотря на запрет промышленной добычи от Международной китобойной комиссии. Программы подготовки существуют как в России, так и в Америке. О возможностях боевых дельфинов пишет РИА Новости.
Сенатор Карасин: Будапешт разморозит помощь Киеву в своих интересах
Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Будапешт возобновит военную помощь ВСУ исключительно из национальных интересов. В интервью "Ленте.ру" он прокомментировал решение Венгрии разморозить финансовые средства поддержки киевского режима.
NPJ Mgrav: более половины лекарств марсианской экспедиции могут испортиться за время миссии
Ученые из Дьюкского университета обнаружили, что лекарства, необходимые для миссии на Марс, могут просрочиться до окончания трехлетнего путешествия.
Психотерапевт Фомин: водители с биполярным расстройством опасны на дорогах
Врач-психотерапевт Евгений Фомин предупредил, что водители с биполярным расстройством представляют опасность на дорогах, так как могут неадекватно оценивать дорожную ситуацию.