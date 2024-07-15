Сейчас многие молодые мамочки ищут ответы на вопросы или же какие-то советы в интернете. Потом, начитавшись отзывов других мамочек на форумах или в "мамских чатах" в соцсетях, решают важные вопросы касаемо детей самостоятельно. Ведь проще "загуглить", чем пойти и обратиться к профессионалу. Это со многими родительницами играет злую шутку. Кто-то, начитавшись, решает не делать прививки своему ребенку или же отказывается от Манту, других манипуляций, а потом жалеет об этом. Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова рассказала NewsInfo.Ru, стоит ли делать Манту своему ребенку, есть ли какая-то опасность от нее или нет.

"Почему-то все называют Манту прививкой, но это туберкулиновая проба, которая говорит о тубинфицировании у пациентов разного возраста. Она не является вакциной или прививкой. Называется она Манту, в честь Шарля Манту, который ее предложил. Эта французская фамилия, кстати, не склоняется", — объяснила врач.

До того как проба Манту стала иммунологическим тестом, говорящим о наличии тубинфицированности, использовалась проба Пирке, принцип у нее был примерно такой же.

"Из-за этого есть устоявшаяся мысль о том, что Манту нельзя мочить. На самом же деле ранее был накожный тест, где была проба Пирке, ее и нельзя было мочить и тереть. В противном случае могло быть изменение местной реакции, что приводило к погрешностям в оценке этой пробы. Проба Манту — это внутрикожный тест, поэтому ее можно мочить или тереть. Это всё совершенно никак не влияет на оценку этой пробы", — объяснила эксперт.

Бояться этой пробы точно не стоит, потому что это массовая туберкулинодиагностика. Она используется для того, чтобы по всей стране удобным образом примерно одномоментно можно было первично охватить огромное количество пациентов для выявления первичного тубинфицирования.

"Начиная с возраста одного года, в нашей стране всем детям до определенного возраста эту пробу будут проводить. Примерно с семи лет можно заменить эту пробу на аналогичное исследование — Диаскинтест", — добавила врач.

По ее словам, если вам волнительно делать пробу Манту, если вы не хотите ее делать или знаете, что ваш ребенок — аллергик, вы можете от нее отказаться, но тогда нужно пройти альтернативное обследование и сделать Квантифероновый тест или тест T-SPOT и предоставить результаты этого исследования в свою поликлинику.

Однако, как рассказала Зайниддинова, Манту предлагается бесплатно всем детям по месту жительства, а за исследование, которое вы будете проводить самостоятельно, вам придется заплатить порядка 7-8 тысяч.

"Все прививки, которые входят в национальный календарь, все пробы, которые входят в ежегодное обследование ребенка, все расписанные ежегодно в национальном приказе графики диспансеризаций и обследования детей разного возраста пишутся исторически жизнями тех детей, которые в свое время такой возможности не имели", — заключила врач.

Фото: Pravda. Ru/ Елена Галабаева