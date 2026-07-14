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Девушка расплачивается картой в телефоне
Девушка расплачивается картой в телефоне
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:51

Деньги от друзей могут принять за доход: что выдает подозрительные переводы по карте

Для того чтобы избежать нежелательного внимания со стороны финансового мониторинга и правоохранительных органов при переводе денег, пользователю необходимо четко аргументировать цель каждой транзакции. Об этом изданию NewsInfo рассказал заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин.

Ранее сообщалось, что переводы с карты на карту могут повлечь правовые риски для обеих сторон сделки. В частности, эксперт отмечал, что связи получателя средств с экстремистскими или террористическими структурами способны спровоцировать тщательную проверку со стороны надзорных ведомств.

Андрюшкин подчеркнул, что сама система быстрых платежей является удобным и технологичным инструментом, если операции имеют прозрачный и понятный характер. С точки зрения безопасности, легитимными считаются переводы между родственниками, например, помощь родителям или детям. Также не вызывают вопросов возмещения расходов внутри компании друзей после совместных походов в ресторан или поездок, так как такие транзакции не имеют признаков систематичности и крупного объема.

"Важно, когда переводишь деньги, четко понимать кому и за что переводишь, желательно иметь подтверждение цели перевода. Другое дело — переводы, которые де-факто являются выручкой тех, кому эти переводы приходят. Если это происходит как перевод между личными счетами физических лиц, может вызвать у налоговых органов вопрос о том, а не является ли это де-факто выручкой того человека или компании, которую он представляет", — отметил эксперт.

Финансист пояснил, что если подобные операции действительно являются доходами предприятия, то они должны облагаться соответствующими налогами. Банковские системы настроены на выявление признаков скрытой предпринимательской деятельности, поэтому регулярные поступления от третьих лиц часто становятся объектом контроля.

При этом клиентам стоит учитывать, что финансовые институты могут приостанавливать операции при подозрении на нецелевое использование счетов. Также важно помнить, что регуляторы регулярно обновляют алгоритмы, по которым банки вычисляют мошеннические схемы, что делает аккуратность в расчетах залогом сохранения доступа к собственным средствам. В ближайшем будущем внедрение единого платежного QR-кода дополнительно стандартизирует методы проведения платежей, делая их более прозрачными для всех участников рынка.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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