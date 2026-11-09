В России могут затормозить снижение ключевой ставки: причина оказалась не только в инфляции

Будущие изменения денежно-кредитной политики России могут быть поставлены на паузу, рассказал президент Союза предпринимателей и арендаторов России, кандидат экономических наук Андрей Бунич. В комментарии для NewsInfo эксперт проанализировал текущую стратегию Центробанка и оценил вероятность снижения ключевой ставки в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что в России не стоит спешить со смягчением финансовых условий, поскольку преждевременные шаги способны нанести вред национальной экономике. Такую позицию озвучила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Согласно базовому сценарию регулятора, в 2027 году показатель начнет опускаться с текущих значений, однако все еще будет выражаться двузначным числом. Глава ЦБ подчеркнула решительный настрой ведомства на подавление инфляционных процессов и завершение периода нестабильности цен.

По мнению Бунича, нынешняя осторожность Банка России может быть обусловлена не только экономическими, но и административными факторами. Эксперт полагает, что действующее руководство не заинтересовано в принятии рискованных и ответственных решений в преддверии истечения срока полномочий. Текущая денежно-кредитная политика фактически дублирует ранее выбранный курс без существенных корректировок. Специалисты отмечают, что при определенных условиях экономика РФ выйдет из перегрева уже в первой половине 2026 года.

Экономист выразил несогласие с теоретической базой, которой придерживается регулятор. По его словам, резкое повышение ставки в 2023 году спровоцировало охлаждение деловой активности и создало предпосылки для дефицита бюджета. В таких условиях государство вынуждено наращивать заимствования, что приводит к вымыванию частных инвесторов с рынка.

Стоит учитывать, что в исторической ретроспективе ключевая ставка Банка России уже демонстрировала значительные колебания, возвращаясь к двузначным показателям после резких скачков. Параллельно с этим на рынке наблюдается существенное торможение розничного сектора, так как объем потребительских кредитов значительно сократился под давлением высоких процентов.

"Чтобы это все купировать, хозяйствующие субъекты начали повышать цены, фактически ускорилась инфляция издержек", — пояснил эксперт.

Экономист резюмировал, что без изменения подходов к стимулированию товарного предложения и инвестиций текущая жесткая политика может продолжаться неопределенный срок. Решение вопроса о дальнейшей программе действий станет возможным только, по словам эксперта, после утверждения кандидатуры следующего председателя ЦБ.

Между тем аналитики предполагают, что снижение ключевой ставки будет напрямую зависеть от устойчивости курса национальной валюты и темпов роста потребительских цен в долгосрочном периоде.

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