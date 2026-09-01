Оплата прошла, а кешбэк не пришел: банковская ловушка срабатывает на самых невнимательных

Банковские организации готовят изменения в программах лояльности, которые могут сделать процесс получения бонусов менее прозрачным для потребителей. Доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков рассказал NewsInfo о скрытых механизмах, позволяющих кредитным организациям ограничивать выплаты по кешбэку.

Ранее сообщалось, что держатели карт все чаще сталкиваются с финансовыми потерями при использовании современных платежных сервисов. Основным риском остается оплата через СБП или по QR-кодам: предприятия общепита и сферы услуг активно внедряют эти методы для минимизации собственных затрат на эквайринг. Однако для покупателя такая трансакция зачастую означает полную отмену вознаграждения, так как банки не классифицируют подобные операции как пригодные для начисления бонусов.

Чирков подчеркнул, что кешбэк не является обязанностью финансовой организации, а выступает лишь инструментом привлечения клиентов, условия которого могут меняться в одностороннем порядке. Одной из ловушек становится необходимость ручного подтверждения категорий повышенного вознаграждения. Если пользователь не выбрал их заранее в мобильном приложении, банк начисляет минимальный процент или вовсе аннулирует выплату за расчетный период. При этом статистика банковских операций демонстрирует изменение платежных привычек граждан на фоне подобных нововведений.

Эксперт также обратил внимание на временной лаг между совершением покупки и фактическим поступлением средств на счет. Задержка объясняется защитой банка от отмен трансакций, но она же мешает клиенту оперативно отследить корректность начислений.

В ряде случаев размер бонуса жестко привязан к дополнительным факторам: суммарному обороту по счету или поддержанию определенного неснижаемого остатка. Нередко позиция крупных игроков рынка напрямую влияет на то, какие привилегии остаются доступными рядовым пользователям.

"Надо проверять по факту, когда кешбэк начисляется, потому что у многих банков кешбэк отсрочен во времени. Нужно проверять соответствие пришедшего кешбэка тем условиям, которые есть. У многих банков есть условия, которые определяют получение или неполучение кешбэка, его размер, допустим, в зависимости от остатка средств, от расходов по карте суммарных", — пояснил Чирков.

Особую осторожность специалист рекомендует проявлять при использовании Системы быстрых платежей. Несмотря на удобство, этот способ оплаты часто выводится банками из-под действия программ лояльности.

Пока в стране готовится к внедрению универсальный платежный стандарт, потребителям приходится самостоятельно следить за маркировкой каждого платежа в истории операций. Если банк не начисляет баллы за QR-коды, эксперт советует минимизировать использование этого метода в пользу привычной оплаты картой.

"Я все платежи отслеживаю, у меня в банке каждый платеж маркируется размером кешбэка. Я понимаю, что когда плачу через СБП или еще каким-то способом и не получаю кешбэк, то минимизирую использование этого способа оплаты", — отметил специалист.

Контроль за собственными расходами становится критически важным, так как кредитные организации ориентируются на наиболее внимательных пользователей, экономя на тех, кто не вникает в детали договоров.

Параллельно с этим новые формы расчетов создают иную среду для движения капитала, где традиционные бонусы могут быть полностью пересмотрены. Аналитики также указывают на скрытые переплаты, которые часто сопровождают привлекательные на первый взгляд финансовые предложения.

Читайте также