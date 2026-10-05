Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба
Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:58

Обмен мелочи в банке может неприятно удивить: как превратить монеты в купюры без комиссии

Комиссия при обмене монет на бумажные купюры в коммерческих банках может достигать десяти процентов, однако существует законный способ избежать этих трат, рассказал независимый финансовый эксперт Дмитрий Баранов. В беседе с NewsInfo специалист разъяснил тонкости взаимодействия с кредитными организациями при совершении операций с наличными деньгами мелкого номинала.

Эксперт отметил, что банки являются коммерческими структурами и зачастую рассматривают размен как отдельную платную услугу. Из-за трудозатратности процесса пересчета и последующей инкассации тяжелой металлической наличности организации устанавливают высокие тарифы. Иногда возникают ситуации, когда банк не хочет принимать наличные без дополнительной платы, если речь идет именно о процедуре прямого обмена одного вида знаков на другие.

Чтобы не терять средства на комиссионных сборах, эксперт рекомендует использовать альтернативный подход. Вместо просьбы об обмене гражданину следует заявить о желании зачислить средства на уже существующий счет или открыть новый депозит. В этом случае кредитная организация обязана принять платежные средства любого номинала, включая копейки, без взимания процентов за пересчет. Часто вкладчики выбирают такой путь, когда ищут самые выгодные вклады для размещения накопленных средств.

"Если вы приносите монеты и говорите: "Я хочу положить на счет" или "Я хочу открыть вклад", у вас обязаны монеты принять без комиссии. Такой небольшой фокус. Тогда не будет никаких проблем у граждан", — пояснил Баранов.

Специалист также напомнил о существовании специальных акций регулятора, облегчающих оборот мелочи. Дважды в год Банк России организует "монетные недели", в рамках которых финансовые институты принимают металлические деньги без комиссий, обменивая их на банкноты или памятные монеты.

Стоит учитывать, что сейчас некоторые накопительные счета теряют привлекательность, поэтому зачисление мелочи на карту может стать удобным способом перевода активов в цифровую форму.

"Часто выпускают из недрагоценных металлов двадцатипятирублевки. Люди приносят и происходит обмен", — отметил эксперт.

Для ускорения процесса обслуживания в отделении Баранов советует заранее подготовить наличность к сдаче. Рекомендуется рассортировать монеты по номиналам в разные пакеты, что значительно упростит работу кассира и сократит время ожидания в очереди. Важно помнить, что даже мелкие желтые монеты достоинством в десять копеек остаются законным средством платежа на территории страны. При этом специалисты внимательно следят за оборотом купюр, так как иногда поддельная банкнота прячется в деталях, требуя бдительности при получении сдачи.

Несмотря на развитие цифровых сервисов, спрос на физические деньги сохраняется. Нередко эксперты фиксируют тайный кэш-бэк, когда население начинает активно изымать средства со счетов в пользу наличности. В таких условиях знание правил обмена и зачисления монет становится особенно актуальным для эффективного управления личным бюджетом.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, управленец муниципального уровня Андрей Власов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Картофеля в стране больше, чем нужно, а китайский все равно покупают: вот в чем кроется причина 21.09.2026 в 11:38

Эксперт по сельскому хозяйству Сергей Жевора объяснил NewsInfo, почему Россия сократила импорт картофеля из Китая.

Читать полностью » Заводы внедряют роботов, а людей все равно не хватает: где автоматизация дала сбой 16.09.2026 в 12:00

Эксперт по экономике Николай Остарков объяснил NewsInfo, как автоматизация и цифровизация влияют на рынок труда в России.

Читать полностью » Рядовой программист может стать профессией прошлого: что теперь будет цениться в сфере IT 11.09.2026 в 17:10

Карьерный консультант Анна Мухина объяснила NewsInfo, почему профессии программистов и аналитиков под угрозой исчезновения.

Читать полностью » Мужчинам отвечают, женщинам отказывают: почему одинаковые резюме могут получить разную реакцию 11.09.2026 в 15:32

HR-эксперт Илья Варакин объяснил NewsInfo, как гендерные стереотипы продолжают влиять на рынок труда.

Читать полностью » Накопительные счета теряют привлекательность: когда срочный вклад может оказаться выгоднее 10.09.2026 в 14:09

Аналитик Тимур Нигматуллин объяснил NewsInfo, как изменения в денежно-кредитной политике провоцируют вкладчиков искать новые решения.

Читать полностью » Прогноз по инфляции выглядит красиво: что может не дать ценам вернуться к норме 09.09.2026 в 12:26

Экономист Марсель Салихов прокомментировал NewsInfo прогноз по инфляции на будущий год.

Читать полностью » Профессия программиста теряет прежний блеск: почему разработчики начали искать другую работу 08.09.2026 в 18:04

IT-эксперт Дмитрий Завалишин пояснил NewsInfo, почему программисты массово уходят из профессии.

Читать полностью » Овощи дорожают даже в сезон: причина роста цен оказалась серьезнее обычной инфляции 07.09.2026 в 15:01

Агроэксперт Игорь Абакумов прокомментировал NewsInfo рост цен на овощи в разгар сезона.

Читать полностью »

Новости
Нижегородская область
Классика победила фантазию: нижегородские родители в сентябре выбирали два самых привычных имени
Общество
Праздничный календарь россиян предлагают перекроить: майские выходные могут заметно измениться
Орловская область
Зерна много, а буханка дороже: в Орловской области рост цен на хлеб остался без ясного объяснения
Авто и мото
Хотели остановить ржавчину, а заперли влагу внутри: старый антикор прощает далеко не всё
Советы и рекомендации
QR-коды стали новой приманкой для мошенников: что проверить до перехода по ссылке
Наука
Из региональной лаборатории на федеральную площадку: ученые продолжат работу на Конгрессе в Петербурге
Красота и здоровье
Молодые россияне все чаще тянутся к антидепрессантам: быстрый эффект скрывает серьезную опасность
Недвижимость
Подделать решение жильцов станет сложнее: собрания собственников переводят на новые правила
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet