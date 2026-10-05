Обмен мелочи в банке может неприятно удивить: как превратить монеты в купюры без комиссии

Комиссия при обмене монет на бумажные купюры в коммерческих банках может достигать десяти процентов, однако существует законный способ избежать этих трат, рассказал независимый финансовый эксперт Дмитрий Баранов. В беседе с NewsInfo специалист разъяснил тонкости взаимодействия с кредитными организациями при совершении операций с наличными деньгами мелкого номинала.

Эксперт отметил, что банки являются коммерческими структурами и зачастую рассматривают размен как отдельную платную услугу. Из-за трудозатратности процесса пересчета и последующей инкассации тяжелой металлической наличности организации устанавливают высокие тарифы. Иногда возникают ситуации, когда банк не хочет принимать наличные без дополнительной платы, если речь идет именно о процедуре прямого обмена одного вида знаков на другие.

Чтобы не терять средства на комиссионных сборах, эксперт рекомендует использовать альтернативный подход. Вместо просьбы об обмене гражданину следует заявить о желании зачислить средства на уже существующий счет или открыть новый депозит. В этом случае кредитная организация обязана принять платежные средства любого номинала, включая копейки, без взимания процентов за пересчет. Часто вкладчики выбирают такой путь, когда ищут самые выгодные вклады для размещения накопленных средств.

"Если вы приносите монеты и говорите: "Я хочу положить на счет" или "Я хочу открыть вклад", у вас обязаны монеты принять без комиссии. Такой небольшой фокус. Тогда не будет никаких проблем у граждан", — пояснил Баранов.

Специалист также напомнил о существовании специальных акций регулятора, облегчающих оборот мелочи. Дважды в год Банк России организует "монетные недели", в рамках которых финансовые институты принимают металлические деньги без комиссий, обменивая их на банкноты или памятные монеты.

Стоит учитывать, что сейчас некоторые накопительные счета теряют привлекательность, поэтому зачисление мелочи на карту может стать удобным способом перевода активов в цифровую форму.

"Часто выпускают из недрагоценных металлов двадцатипятирублевки. Люди приносят и происходит обмен", — отметил эксперт.

Для ускорения процесса обслуживания в отделении Баранов советует заранее подготовить наличность к сдаче. Рекомендуется рассортировать монеты по номиналам в разные пакеты, что значительно упростит работу кассира и сократит время ожидания в очереди. Важно помнить, что даже мелкие желтые монеты достоинством в десять копеек остаются законным средством платежа на территории страны. При этом специалисты внимательно следят за оборотом купюр, так как иногда поддельная банкнота прячется в деталях, требуя бдительности при получении сдачи.

Несмотря на развитие цифровых сервисов, спрос на физические деньги сохраняется. Нередко эксперты фиксируют тайный кэш-бэк, когда население начинает активно изымать средства со счетов в пользу наличности. В таких условиях знание правил обмена и зачисления монет становится особенно актуальным для эффективного управления личным бюджетом.

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