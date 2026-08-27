Деньги потекли с депозитов россиян: почему вкладчики массово переходят на наличные

Отмеченный отток средств с депозитов связан с сезонными тратами и растущей потребностью бизнеса в наличных расчетах, пояснил заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Эксперт объяснил NewsInfo риски заморозки вкладов в условиях текущей экономической повестки.

Ранее сообщалось, что в июле сразу 152 кредитные организации столкнулись с оттоком сбережений физических лиц. Несмотря на это, общая сумма накоплений граждан в банковской системе увеличилась на 234 миллиарда рублей, показав рост на 0,3 процента. В то же время популярность "подматрасных" сбережений достигла пика: в августе доля тех, кто предпочитает наличные деньги, составила почти сорок процентов, что стало рекордом за последние два года.

Экономист выделил несколько ключевых факторов, влияющих на текущую ситуацию. При этом в надзорных ведомствах напоминают, что государством контролируется любая законность доходов при транзакциях.

"В отпускной период возросли расходы, что потребовало использовать средства, которые находились на депозитах, потому что текущих накоплений, видимо, не хватало. Это связано с тем, что у нас сейчас не наблюдается роста реальных доходов населения. Соответственно, многие вынуждены использовать свои накопления для того, чтобы покрывать свои расходы", — пояснил Колганов.

Экономист подчеркнул, что для банковской системы в целом ситуация не является критической, если учреждения обладают достаточным запасом ликвидности. Сложности могут возникнуть лишь у тех игроков рынка, чье финансовое положение изначально было нестабильным. Пока одни вкладчики закрывают счета, другие изучают доходность вкладов в поисках более выгодных предложений.

"Вряд ли будет продолжаться процесс снятия наличных с депозитов, если не будет сильного снижения жизненного уровня населения, чего я не ожидаю на самом деле. Кто хотел пустить в оборот наличные, он, видимо, их уже пустил. Ситуация должна стабилизироваться, на мой взгляд", — рассказал специалист.

Комментируя слухи о возможной заморозке банковских вкладов, Колганов призвал не поддаваться панике. Он отметил, что подобные прогнозы регулярно появляются в информационном поле на протяжении двух десятилетий, однако реальных оснований для таких радикальных мер у государства сейчас нет.

В то же время аналитики указывают, что избыточная наличность в экономике является штатным процессом, не требующим чрезвычайного вмешательства. Рыночная банковская ликвидность остается на достаточном уровне для выполнения обязательств перед клиентами.

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