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Вклад денег
Вклад денег
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:54

Россияне ищут самые выгодные вклады: почему погоня за процентом не всегда успешна

Постоянная смена банков для поиска более высоких процентов по депозитам может принести лишь минимальную прибыль. Стоит ли такая активность затраченных усилий, рассказал NewsInfo экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Ранее сообщалось, что финансовая "миграция" между кредитными организациями позволяет вкладчикам добиваться максимальной доходности. Специалисты отмечали, что на фоне высоких ставок ЦБ средние проценты по депозитам сроком до полугода варьируются в районе 11-12%, тогда как приветственные акции отдельных игроков рынка могут повышать эти показатели до 14% и выше.

Рост ставок по вкладам часто становится следствием ожесточенной борьбы кредитных организаций за каждого клиента.

Экономист пояснил, что банки действительно систематически ведут борьбу за новую аудиторию, предлагая повышенную доходность при первом размещении средств. В то же время эксперт призвал оценивать реальный финансовый эффект от подобных перемещений капитала.

"Банки склонны предоставлять эксклюзивные условия новым клиентам. Если в среднем по депозиту можно иметь 12,5% — 13 процентов годовых, то на первый вклад в банке могут предложить четырнадцать процентов. Гипотетически такие вещи проделывать можно, но на практике заработаете три копейки на этом", — отметил специалист.

Переток средств из одного банка в другой при окончании срока вклада позволяет получить более выгодную ставку, чем при обычном продлении текущего договора. Однако, как подчеркнул эксперт, разница в доходности часто не превышает одного процентного пункта. Грамотное управление личными финансами требует понимания того, как лучше распорядиться свободными средствами, чтобы не допускать ошибок при выборе стратегии сбережений.

"Это ловля одного процента годовых. Можете посчитать, какой будет выигрыш, если перебрасываете миллион рублей. Один процент от миллиона рублей, это десять тысяч в год. Это то, что можете реально заработать дополнительно, ведя такую активную политику", — пояснил эксперт.

Для самих кредитных организаций удержание клиентской базы остается важной задачей. Финансовые структуры стремятся к тому, чтобы депозиты сохранялись на их счетах как можно дольше, избегая оттока ликвидности.

При планировании депозитов вкладчикам важно учитывать, что банки запускают акции для привлечения ликвидности, которые иногда сопровождаются скрытыми условиями. Инвесторы, ищущие альтернативные способы получения дохода, также должны помнить, что снижение ставок подтолкнуло россиян искать альтернативные варианты размещения средств, а также учитывать возможные риски, связанные с тем, что перевод самому себе на сумму свыше 200 тысяч рублей вызывает подозрение у систем мониторинга транзакций.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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