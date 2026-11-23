Банковские карты россиян могут оказаться заблокированными из-за подозрений в причастности к подозрительным транзакциям, причем под ограничения рискуют попасть даже добросовестные клиенты, рассказал NewsInfo доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. Эксперт детально разобрал механизмы работы реестра контролируемых лиц и причины, по которым финансовые организации замораживают счета.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что гражданам уже начали ограничивать проведение банковских операций, несмотря на то что подобные меры в полном объеме должны были вступить в силу только к 2028 году. Лицам, включенным в соответствующие списки, запрещают осуществлять любые денежные переводы, а лимит на снятие наличных средств в отделениях банков устанавливается на уровне не более 30 000 рублей. Для уточнения причин попадания в реестр предусмотрена работа горячих линий финансовых организаций.

По словам Исмаилова, кампания по борьбе с сомнительными операциями ведется регулятором уже давно, критерии подозрительности были утверждены Банком России еще в прошлом году. К ним относятся транзитные схемы, обналичивание средств сразу после их поступления или вовлечение в так называемую дропперскую деятельность. Текущий резонанс вызван предстоящими законодательными изменениями, включая ужесточение контроля в рамках пакета "Антифрод 2.0". Тем не менее, правовые основания для блокировок по запросам МВД или налоговых органов существовали и ранее.

"Это не новая ситуация, основания блокировки могут быть очень разные. Банки в основном работают либо по 115-му ФЗ о противодействии отмыванию, либо по 161-му ФЗ. Там есть возможность блокировки в случае подозрительного перевода. Система, при которой органы внутренних дел либо, налоговые органы направляют сведения в банк, в связи с которыми банк ограничивает операции, это было и раньше", — отметил Исмаилов.

Юрист подчеркнул, что риск ошибочного включения в черные списки сохраняется всегда, так как полностью исключить человеческий или технический фактор невозможно. Нередки случаи, когда ограничения накладываются из-за полного совпадения персональных данных разных людей.

При этом ошибки взыскания с совпадением имени и фамилии остаются одной из наиболее частых причин необоснованных претензий со стороны контролирующих структур. Если такая ситуация произошла, эксперт рекомендует оперативно обращаться в правоохранительные органы для подтверждения личности.

"Всегда бывают возможные ошибки, полностью застраховаться от этого невозможно. Если имела место, например, техническая ошибка, одинаковые фамилии или что-то такое, то такие ограничения достаточно быстро снимаются", — пояснил эксперт.

Специалист также указал на различия в процедурах разблокировки для частных лиц и бизнеса. В ряде случаев для юридических лиц процесс доказывания своей правоты может затянуться настолько, что открытие нового счета становится более рациональным решением.

В условиях цифровизации финансовых услуг государственные структуры стремятся создать максимально прозрачную среду. Так, правительство планирует, что в стране будет функционировать платформа данных о киберпреступлениях для более эффективного обмена информацией между ведомствами.

Несмотря на развитие защитных механизмов, россияне теряют деньги или доступ к аккаунтам из-за действий злоумышленников, что заставляет банки действовать превентивно, иногда в ущерб комфорту обычных пользователей. Важно помнить, что санкции могут последовать даже за переводы между собственными счетами, если алгоритмы банка сочтут такое поведение нетипичным.

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