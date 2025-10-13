Больше 5 карт в одном банке? Грядут блокировки, а вы даже не догадывались
В России готовятся ввести лимит на число банковских карт, которые может оформить один человек. По данным СМИ, соответствующая инициатива Банка России и Госдумы вступит в силу уже в декабре 2025 года. Новые правила станут частью масштабной программы по борьбе с финансовыми мошенниками и так называемыми "дропперами" — лицами, оформляющими счета и карты для обналичивания похищенных средств.
"Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение", — пояснил зампред Центробанка РФ Алексей Гузнов.
Как будет работать новый лимит
Согласно законопроекту, у каждого гражданина России будет два ограничения:
• не более пяти банковских карт в рамках одного банка;
• не более 20 карт суммарно во всех кредитных организациях.
Ранее обсуждался вариант ввести общий лимит в 10 карт, однако от него отказались — законодатели и ЦБ сочли, что более гибкий подход позволит избежать лишних неудобств для добросовестных клиентов.
Пример
Если у человека открыты карты в четырёх банках — по пять в каждом, он достигнет общего лимита в 20. А вот оформить шестую карту даже в одном банке уже не получится, независимо от общего количества.
Зачем вводят ограничение
Регулятор видит в этом шаге способ уменьшить число преступлений, связанных с обналичиванием и переведением похищенных денег. Мошенники часто используют подставных лиц (дропперов), на которых оформляют десятки карт для отмывания средств.
По статистике ЦБ, только в 2024 году число выявленных схем с дропперами выросло более чем на 40 %. В некоторых случаях злоумышленники оформляли сотни карт на подставных людей, используя их для проведения сомнительных транзакций и обхода систем антифрода.
Ограничение, по замыслу авторов инициативы, должно усложнить такие операции и сделать финансовую систему более прозрачной.
Как это отразится на обычных гражданах
Большинство россиян используют от одной до трёх банковских карт — дебетовых, зарплатных и кредитных. Поэтому для основной массы клиентов новые лимиты не станут ощутимым ограничением.
Тем не менее, эксперты отмечают, что бизнесу и фрилансерам, активно использующим мультибанкинг, стоит заранее провести аудит своих карт, чтобы избежать блокировок или необходимости закрывать лишние счета.
"Ограничение по количеству банковских карт на человека не создаст сложностей для россиян", — подчеркнул Гузнов.
Новый сервис ЦБ: как узнать, где у вас есть карты
Параллельно с введением лимитов Центробанк планирует запустить онлайн-сервис учёта карт, который позволит каждому пользователю видеть:
-
В каких банках и когда оформлены карты.
-
Активны ли они в данный момент.
-
Есть ли у банка информация о перевыпуске или утере.
Такой инструмент должен повысить прозрачность и помочь людям контролировать свои банковские продукты. Это особенно актуально в случаях, когда карты были выпущены много лет назад и о них просто забыли.
Как это поможет в безопасности
Новый сервис также позволит вовремя обнаружить подозрительные случаи, когда карта оформлена без ведома клиента. Если система покажет "лишний" пластик, можно будет сразу обратиться в банк или подать заявление в ЦБ.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оформление карт в разных банках без учёта лимита.
Последствие: отказ в выпуске новых карт или блокировка лишних.
Альтернатива: использовать централизованный сервис ЦБ для проверки количества активных карт.
-
Ошибка: использование чужих карт для переводов.
Последствие: подозрение в участии в мошеннических схемах.
Альтернатива: проводить все операции только со своих счетов.
-
Ошибка: хранить неиспользуемые карты без закрытия.
Последствие: риск несанкционированного списания или компрометации данных.
Альтернатива: закрывать неактивные карты через банк.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Повышение прозрачности банковской системы
|Возможные неудобства для активных пользователей
|Борьба с мошенничеством и дропперами
|Необходимость ведения учёта карт
|Новый сервис контроля для клиентов
|Риск временных ошибок в системе при запуске
|Стимулирование закрытия неиспользуемых карт
|Возможные споры при пересечении лимитов
FAQ
Когда вступит в силу ограничение на количество банковских карт?
Согласно проекту, ограничения начнут действовать в декабре 2025 года.
Сколько карт можно будет иметь?
Не более пяти в одном банке и двадцати во всех банках суммарно.
Что делать, если у меня больше карт?
До вступления закона в силу можно закрыть лишние карты. Банки должны будут уведомить клиентов заранее.
Как проверить, сколько карт у меня открыто?
После запуска сервиса ЦБ это можно будет сделать онлайн через личный кабинет или Госуслуги.
Повлияет ли это на кредитные карты?
Да, лимит распространяется на все виды карт — дебетовые, зарплатные и кредитные.
Мифы и правда
• Миф: после введения лимита нельзя будет открыть новую карту.
Правда: можно, если вы не превысили допустимое количество.
• Миф: законопроект ограничивает использование цифровых кошельков.
Правда: речь идёт только о банковских картах, а не о платёжных сервисах вроде СБП или Mir Pay.
• Миф: теперь все старые карты автоматически заблокируют.
Правда: действующие карты сохранятся, но при превышении лимита выпуск новых будет невозможен.
Исторический контекст
Проблема массового выпуска карт не нова. В 2010-е годы банки активно стимулировали клиентов оформлять дополнительные карты — для бонусных программ и акций. В результате у некоторых россиян оказалось десятки карт, часть из которых давно не использовалась.
После всплеска мошенничества в 2022–2024 годах ЦБ начал последовательно ограничивать механизмы, которые позволяли злоумышленникам быстро перемещать деньги между счетами. Новый закон станет логичным продолжением этой политики.
3 интересных факта
-
По данным ЦБ, у каждого десятого россиянина зарегистрировано более 10 банковских карт.
-
Самый высокий процент "спящих" карт — у молодёжи 18-25 лет.
-
Сервис ЦБ по учёту карт разрабатывается в сотрудничестве с Минцифры и крупнейшими банками страны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru