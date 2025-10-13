Больше 5 карт в одном банке? Грядут блокировки, а вы даже не догадывались

В России готовятся ввести лимит на число банковских карт, которые может оформить один человек. По данным СМИ, соответствующая инициатива Банка России и Госдумы вступит в силу уже в декабре 2025 года. Новые правила станут частью масштабной программы по борьбе с финансовыми мошенниками и так называемыми "дропперами" — лицами, оформляющими счета и карты для обналичивания похищенных средств.

"Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение", — пояснил зампред Центробанка РФ Алексей Гузнов.

Как будет работать новый лимит

Согласно законопроекту, у каждого гражданина России будет два ограничения:

• не более пяти банковских карт в рамках одного банка;

• не более 20 карт суммарно во всех кредитных организациях.

Ранее обсуждался вариант ввести общий лимит в 10 карт, однако от него отказались — законодатели и ЦБ сочли, что более гибкий подход позволит избежать лишних неудобств для добросовестных клиентов.

Пример

Если у человека открыты карты в четырёх банках — по пять в каждом, он достигнет общего лимита в 20. А вот оформить шестую карту даже в одном банке уже не получится, независимо от общего количества.

Зачем вводят ограничение

Регулятор видит в этом шаге способ уменьшить число преступлений, связанных с обналичиванием и переведением похищенных денег. Мошенники часто используют подставных лиц (дропперов), на которых оформляют десятки карт для отмывания средств.

По статистике ЦБ, только в 2024 году число выявленных схем с дропперами выросло более чем на 40 %. В некоторых случаях злоумышленники оформляли сотни карт на подставных людей, используя их для проведения сомнительных транзакций и обхода систем антифрода.

Ограничение, по замыслу авторов инициативы, должно усложнить такие операции и сделать финансовую систему более прозрачной.

Как это отразится на обычных гражданах

Большинство россиян используют от одной до трёх банковских карт — дебетовых, зарплатных и кредитных. Поэтому для основной массы клиентов новые лимиты не станут ощутимым ограничением.

Тем не менее, эксперты отмечают, что бизнесу и фрилансерам, активно использующим мультибанкинг, стоит заранее провести аудит своих карт, чтобы избежать блокировок или необходимости закрывать лишние счета.

"Ограничение по количеству банковских карт на человека не создаст сложностей для россиян", — подчеркнул Гузнов.

Новый сервис ЦБ: как узнать, где у вас есть карты

Параллельно с введением лимитов Центробанк планирует запустить онлайн-сервис учёта карт, который позволит каждому пользователю видеть:

В каких банках и когда оформлены карты. Активны ли они в данный момент. Есть ли у банка информация о перевыпуске или утере.

Такой инструмент должен повысить прозрачность и помочь людям контролировать свои банковские продукты. Это особенно актуально в случаях, когда карты были выпущены много лет назад и о них просто забыли.

Как это поможет в безопасности

Новый сервис также позволит вовремя обнаружить подозрительные случаи, когда карта оформлена без ведома клиента. Если система покажет "лишний" пластик, можно будет сразу обратиться в банк или подать заявление в ЦБ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оформление карт в разных банках без учёта лимита.

Последствие: отказ в выпуске новых карт или блокировка лишних.

Альтернатива: использовать централизованный сервис ЦБ для проверки количества активных карт. Ошибка: использование чужих карт для переводов.

Последствие: подозрение в участии в мошеннических схемах.

Альтернатива: проводить все операции только со своих счетов. Ошибка: хранить неиспользуемые карты без закрытия.

Последствие: риск несанкционированного списания или компрометации данных.

Альтернатива: закрывать неактивные карты через банк.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Повышение прозрачности банковской системы Возможные неудобства для активных пользователей Борьба с мошенничеством и дропперами Необходимость ведения учёта карт Новый сервис контроля для клиентов Риск временных ошибок в системе при запуске Стимулирование закрытия неиспользуемых карт Возможные споры при пересечении лимитов

FAQ

Когда вступит в силу ограничение на количество банковских карт?

Согласно проекту, ограничения начнут действовать в декабре 2025 года.

Сколько карт можно будет иметь?

Не более пяти в одном банке и двадцати во всех банках суммарно.

Что делать, если у меня больше карт?

До вступления закона в силу можно закрыть лишние карты. Банки должны будут уведомить клиентов заранее.

Как проверить, сколько карт у меня открыто?

После запуска сервиса ЦБ это можно будет сделать онлайн через личный кабинет или Госуслуги.

Повлияет ли это на кредитные карты?

Да, лимит распространяется на все виды карт — дебетовые, зарплатные и кредитные.

Мифы и правда

• Миф: после введения лимита нельзя будет открыть новую карту.

Правда: можно, если вы не превысили допустимое количество.

• Миф: законопроект ограничивает использование цифровых кошельков.

Правда: речь идёт только о банковских картах, а не о платёжных сервисах вроде СБП или Mir Pay.

• Миф: теперь все старые карты автоматически заблокируют.

Правда: действующие карты сохранятся, но при превышении лимита выпуск новых будет невозможен.

Исторический контекст

Проблема массового выпуска карт не нова. В 2010-е годы банки активно стимулировали клиентов оформлять дополнительные карты — для бонусных программ и акций. В результате у некоторых россиян оказалось десятки карт, часть из которых давно не использовалась.

После всплеска мошенничества в 2022–2024 годах ЦБ начал последовательно ограничивать механизмы, которые позволяли злоумышленникам быстро перемещать деньги между счетами. Новый закон станет логичным продолжением этой политики.

3 интересных факта