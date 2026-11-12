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Отказ от звонков
Отказ от звонков
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:53

Россияне могут пропустить важный звонок из банка: почему маркировка неожиданно стала предметом спора

Отказ крупнейших российских финансовых организаций от маркировки исходящих вызовов продиктован необходимостью сохранения эффективности операционной деятельности, заявил доцент факультета финансов Института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что идентификация звонка может спровоцировать массовое игнорирование обращений со стороны клиентов, что критически осложнит работу банковских структур.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки не приняли предложения сотовых операторов по поводу маркировки звонков. Это значит, что после 13 ноября операторы смогут блокировать немаркированные вызовы от банков. Банки утверждают, что 85% их звонков клиентам связаны с взысканием долгов по кредитам, поэтому они опасаются, что маркировка таких звонков может снизить качество дозвона и увеличить расходы на эти цели.

По словам эксперта, нежелание кредитных организаций подписывать свои номера связано с тем, что звонки зачастую касаются не только предложений по займам, но и вопросов финансового мониторинга или уточнения данных по текущим транзакциям. При этом участились случаи, когда блокировка счетов становится поводом для разбирательств, а оперативная связь с клиентом позволяет быстро разрешить проблему. Если же человек заранее видит, что звонит банк, он может просто сбросить вызов, особенно если является недобросовестным плательщиком.

"Игнорируют и блокируют, усложняют работу банков по решению тех задач и тех вопросов, которые возникают по отношению к клиентам или с клиентами. В этом смысле маркировка звонков снижает эффективность работы банка в этих направлениях", — отметил Твердохлеб.

Специалист подчеркнул, что отсутствие маркировки защищает интересы самих потребителей. В ситуациях, когда хищения денег совершаются с помощью социальной инженерии, сотрудник службы безопасности должен иметь возможность дозвониться до жертвы и прервать сценарий злоумышленников. Мошенники часто убеждают граждан не отвечать на официальные звонки, утверждая, что их хотят обмануть. На фоне этого антифрод-системы требуют мгновенной реакции, которая невозможна при тотальном игнорировании вызовов.

"Очень часто банки звонят клиентам, следят за подозрительными операциями. Они звонят клиентам и уточняют, это вы совершали эту операцию или нет? Есть определённый алгоритм общения с клиентом, чтобы можно было на ранних стадиях выявить, неподвержен ли клиент воздействию мошенников", — пояснил эксперт.

Для предотвращения несанкционированного доступа к средствам банковские приложения постоянно совершенствуются. Однако экономист считает, что банки сами должны определять, какие категории звонков стоит маркировать, а какие — нет. В некоторых случаях онлайн-оплата подозрительных товаров требует немедленного голосового подтверждения, и здесь анонимность номера может сыграть на руку безопасности.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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