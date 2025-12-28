Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Увольнение с работы
© freepik is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:29

Банковская сеть тает: в России закрывается больше отделений, чем открывается

Количество отделений банков в России составило 22 530 — ЦБ РФ

За год банковская сеть в регионах продолжила сокращаться: офисы закрывались активнее всего на юге страны, а рост числа отделений оказался редкостью. Об этом сообщает РИА Новости: агентство на основе данных ЦБ РФ подсчитало, что больше всего банковских подразделений за год исчезло в Краснодарском крае и Республике Крым, тогда как общее количество отделений по России к началу декабря составило 22 530.

Где закрыли больше всего офисов

Согласно расчетам РИА Новости, абсолютным лидером по числу закрытий стал Краснодарский край — минус 99 банковских офисов за год. На втором месте оказалась Республика Крым, где прекратили работу 88 отделений. В обоих случаях речь идет о наиболее заметном сокращении офисной инфраструктуры, что выделяет эти регионы на общероссийском фоне.

В топ-10 также вошли Оренбургская область и Санкт-Петербург — в каждом из этих регионов закрылось по 65 офисов. Таким образом, сокращение затронуло не только традиционно "туристические" территории, но и крупный мегаполис, где сеть отделений historically считалась одной из наиболее плотных.

Остальные регионы из топ-10

Далее в рейтинге идут Башкирия, где закрылось 63 офиса, и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, потерявший 59 подразделений. В Татарстане за год закрылось 57 банковских офисов. Эти цифры показывают, что сокращение затрагивает и крупные экономически активные регионы, где банки традиционно работали с большим количеством клиентов и бизнеса.

Замыкают десятку Воронежская область (минус 50 офисов), Волгоградская область (минус 49 офисов) и Пермский край (минус 48 офисов). В совокупности топ-10 регионов аккумулирует значительную долю сокращений, что говорит о неравномерности процессов: где-то отделения закрываются десятками, а где-то сеть почти не меняется.

Общая картина по стране

По данным Банка России, на начало декабря в России насчитывалось 22 530 отделений кредитных организаций. При этом количество отделений выросло только в 10 регионах, то есть расширение сети оказалось скорее исключением, чем тенденцией. Остальные субъекты РФ либо столкнулись с сокращением, либо сохранили прежние уровни присутствия.

Такая статистика отражает продолжающуюся перестройку банковского обслуживания: часть операций уходит в онлайн, а традиционная сеть оптимизируется. При этом региональная динамика показывает, что сокращение идет не одинаково — наиболее заметно оно проявилось в Краснодарском крае и Крыму, тогда как рост отделений наблюдался лишь в ограниченном числе регионов.

