Банки получат новый способ проверки переводов: какие приложения попадут под подозрение

Банки готовятся к внедрению инструментов для блокировки подозрительных операций, если на клиентском устройстве будет выявлено вредоносное программное обеспечение. О том, как именно кредитные организации планируют отслеживать угрозы, NewsInfo рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее стало известно, что с марта 2027 года российские банки получат право приостанавливать переводы при обнаружении вирусов на смартфоне пользователя. Поскольку законодательство не содержит четкого определения вредоносного софта, банкам приходится самостоятельно выстраивать систему защиты.

Подобные инициативы направлены на повышение безопасности при проведении финансовых операций, однако эксперты отмечают наличие рисков, связанных с доступом к личным данным.

Современные мобильные сервисы банков давно перестали быть просто точками для транзакций — это многофункциональные "суперприложения", отметил эксперт. Внутри них реализованы механики удержания аудитории: игры, системы начисления бонусов или предложения от партнеров. Специалист пояснил принцип работы будущих систем контроля.

"Возможно, это какие-то внешние антивирусные движки, к примеру, есть компания, которая разрабатывает специализированное программное обеспечение в области информационной безопасности. Может быть, они будут в качестве партнера банков выступать и свои ядра поисковые для поиска вредоносного программного обеспечения предоставлять", — пояснил Ульянов.

Эксперт подчеркнул, что вопрос ответственности остается неоднозначным. Обычно за чистоту своей системы отвечает сам владелец устройства, но новые требования обязывают банки внедрять антивирусные модули непосредственно внутрь своей программной среды.

Постоянный мониторинг состояния смартфона поможет снизить число взломов, однако требует от приложений расширенных привилегий. Часто выбор подходящего смартфона и осторожность при установке софта остаются базовыми правилами защиты, так как злоумышленники постоянно совершенствуют методы атак.

Известны случаи, когда мошенники распространяют вредоносное ПО под видом обычных файлов, что делает глубокий анализ системы со стороны антивирусов необходимым условием для обеспечения финансовой приватности. При этом важно помнить, что даже популярные приложения со сторонних ресурсов могут скрывать в себе угрозы для информационной структуры смартфона.

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Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Алексей Корнилов, Эксперт в области технологий Марина Левченко