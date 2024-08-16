Привлечение к ответственности: Бангладеш желает добиться экстрадиции Шейх Хасины из Индии

Временное правительство Бангладеш намерено добиться выдачи бывшего премьер-министра Шейх Хасины из Индии, чтобы привлечь ее к ответственности за обвинения в "жестоких убийствах" и похищениях протестующих, как сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Два высокопоставленных представителя правительства, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили, что фактический министр иностранных дел временного правительства, Тухид Хоссейн, подал жалобу индийскому посланнику.

Хоссейн заявил, что количество юридических дел против Хасины настолько велико, что может потребоваться ее возвращение в Бангладеш для дальнейших разбирательств. Один из активистов, Ратул Мухаммад, выступивший истцом против Хасины, сообщил Nikkei Asia, что она обвиняется в том, что давала полиции распоряжения использовать боевые патроны против протестующих студентов.

В Бангладеш возбуждено по меньшей мере три судебных дела против Хасины по обвинениям в убийствах и похищениях.

Протесты против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране в июне, а 1 августа активизировались.

Столкновения между антиправительственными студентами, полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки, в ходе которых полиции было приказано использовать боевые патроны.

С 1 по 5 августа, по оценкам местных СМИ, в результате беспорядков погибло более 500 человек, включая десятки полицейских. Во вторник против Шейх Хасины и еще шестерых бывших чиновников было возбуждено дело об убийстве одного из протестующих, что стало первым делом против нее после смены власти.

На фоне беспорядков 5 августа Шейх Хасина покинула свою официальную резиденцию в Дакке, подала в отставку и улетела в индийский город Агартала. Согласно изданию Hindu, экс-премьер обратилась за убежищем в Великобритании.

Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, доктор Мухаммад Юнус, был назначен главой временного правительства Бангладеш, и он вместе с остальным составом кабинета принял присягу 8 августа.

Причиной протестов стало решение Верховного суда Бангладеш восстановить закон о квотах при приеме на госслужбу.

Согласно этому закону, 30% рабочих мест должны быть зарезервированы для потомков борцов за независимость, по 10% — для женщин и жителей слаборазвитых регионов, 5% — для этнических меньшинств, 1% — для людей с ограниченными возможностями, а 44% мест распределяются на основе личных заслуг кандидатов.

Фото: presidency. mv/The President's Office, Maldives (Creative Commons Attribution 4.0 International license)