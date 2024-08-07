Мухаммад Юнус, временный премьер-министр Бангладеш, обращается к молодежи с призывом к миру

Временный премьер-министр Бангладеш, Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, обратился к молодежи с призывом прекратить насилие в стране. Он настаивает на сохранение спокойствия и призвал студентов, членов политических партий и беспартийных граждан воздержаться от агрессивных действий.

Юнус подчеркнул, что у Бангладеш есть огромный потенциал, и стране необходимо создать безопасные условия для развития. Он предостерег от разрушительных последствий насилия: "Если мы выберем путь агрессии, это приведет к краху всего, что мы построили".

В то же время стало известно, что бывший министр информации Зунаид Ахмед Палак был задержан в аэропорту Дакки при попытке покинуть страну. По данным United News of Bangladesh, он собирался отправиться в Индию, но его планы были сорваны благодаря вмешательству правоохранительных органов.

В соответствии с сообщениями газеты Dhaka Tribune, экс-министр был задержан при проверке в аэропорту, когда пытался вылететь в Нью-Дели.

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