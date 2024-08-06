Пакистанский след: Спецслужбы подозревают иностранное влияние на протесты в Бангладеше

По сведениям источников и данным разведывательных отчетов Бангладеш, которые приводит издание India Today, планы по смене правящего режима в стране, где недавно прошли масштабные протесты, могли разрабатываться в британской столице при участии межведомственной разведки Пакистана (ISI).
Информаторы, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили журналистам о наличии доказательств встречи между заместителем председателя Националистической партии Бангладеш Тариком Рахманом, отпрыском экс-премьера страны и лидера оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP) Халеды Зия, а также представителями пакистанской разведки, состоявшейся на территории Саудовской Аравии.
Согласно сведениям, полученным от источников, вооруженные силы Пакистана и ISI стремились нарушить стабильность правительства Шейх Хасины (ушедшего в отставку премьер-министра Бангладеш) и вернуть к власти оппозиционную партию BNP, известную своей пропакистанской ориентацией. Собеседники издания также утверждают, что Китай через ISI сыграл определенную роль в эскалации протестных акций, которые в итоге вынудили Хасину покинуть страну и отправиться в Индию.
India Today, ссылаясь на разведданные, дополняет, что студенческие протесты в Бангладеш были "разожжены" исламистской организацией "Ислами Чатра Шибир", поддерживаемой пакистанской разведкой. Издание отмечает, что разведывательные данные указывают на тщательное планирование, предпринятое членами этой организации в течение нескольких месяцев. Информаторы из разведывательных кругов заявили журналистам, что значительная часть финансирования протестов предположительно поступила от китайских компаний, ведущих деятельность в Пакистане.
Анализ активности в социальных сетях во время протестов в Бангладеш показал, что большинство постов, направленных против правящей партии "Авами лиг", видеороликов с насилием в отношении протестующих и публикаций, критикующих Шейх Хасину, были созданы BNP и связанными с ней аккаунтами. Значительная часть этого контента распространялась через учетные записи, базирующиеся в США, добавляет India Today.
В начале недели премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне нарастающих беспорядков были вынуждены покинуть официальную резиденцию в столице Дакке и перебраться в более безопасное место.
По сообщениям телеканала News18, Хасина ушла в отставку и вылетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что она обратилась за предоставлением убежища в Великобритании. Также появилась информация о том, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей страну Хасины.
Протестные акции и демонстрации начались в Дакке и других городах страны после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, инициированной 4 августа организацией "Студенческое движение против дискриминации".
Столкновения между студентами, придерживающимися антиправительственных взглядов, с одной стороны, и полицией и сторонниками правительства, с другой, переросли в масштабные беспорядки.
Фото: commons. wikimedia. org/Mehdi Hasan Khan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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