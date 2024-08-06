В Бангладеш вскоре представят проект нового правительства

Один из руководителей публичных выражений несогласий со стороны студентов в Бангладеш Нахид Ислам сообщил, что план временного правительства государства будет продемонстрирован в течение одного дня. Об этом информирует новостное агентство частного сектора Бангладеш UNB.

План временного национального центрального исполнительного правительства государства в Южной Азии будет продемонстрирован в течение одного дня, заявил координатор публичных выражений несогласий со стороны студентов.

Как заявил Нахид Ислам, вышедшие на протесты люди не будут признавать никакую форму правления, помимо правительства, которое на данный момент хотят как учащиеся высших учебных заведений, так и жители Народной Республики Бангладеш. Он также добавил, что все, кто погиб в ходе публичного выражения несогласия, будут считаться национальными героями.

Фото: commons. wikimedia. org / Mehdi Hasan Khan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)