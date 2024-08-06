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Сообщается о 135 погибших в ходе протестов в Бангладеш
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Dhaka Tribune сообщает о 135 погибших в ходе протеста в Бангладеш

Сообщается о 135 погибших в ходе протестов в Бангладеш

В результате беспорядков в Бангладеш число погибших достигло 135 человек, сообщает газета Dhaka Tribune. Протесты, начавшиеся в конце июня, вызвали волну насилия и столкновений.

Участники демонстраций требовали отмены системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов войны за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники этой системы обвиняют ее в дискриминации и в том, что она выгодна партии премьер-министра Бангладеш, Шейх Хасины, чья партия "Авами Лиг" возглавляла движение за независимость.

В выходные, 4 августа, протесты приняли более активный характер. 5 августа демонстранты ворвались в резиденцию премьер-министра и главы МВД. Хасина, находящаяся в центре событий, вынуждена была уйти в отставку. Она занимала пост премьер-министра с 2009 года, в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, однако оппозиция бойкотировала выборы.

В связи с нарастающей напряженностью, генерал Вакар-уз-Заман объявил о создании временного правительства в Бангладеш.

Фото: From Wikimedia Commons/ DiplomatTesterMan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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